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NEET UG 2026 री-एग्जाम एडमिट कार्ड neet.nta.nic.in पर जल्द होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Date: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सीधे इस लिंक neet.nta.nic.in के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे.

By: Munna Verma | Published: June 13, 2026 3:27:36 PM IST

NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card जल्द जारी किया जा सकता है.
NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card जल्द जारी किया जा सकता है.


NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Date: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकती है. जिन उम्मीदवारों को पुनर्परीक्षा में शामिल होना है, वे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

NEET UG 2026 री-एग्जाम का आयोजन 21 जून 2026 को किया जाएगा. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से इसे डाउनलोड कर सकेंगे.

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लाखों छात्रों की नजर एडमिट कार्ड पर

इस वर्ष NEET UG 2026 के लिए करीब 22.75 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. वहीं, 3 मई को आयोजित मुख्य परीक्षा में लगभग 22.05 लाख छात्रों ने भाग लिया. अब री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. एडमिट कार्ड परीक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज है. इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

NEET UG 2026 Admit Card में उम्मीदवारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी. इनमें शामिल हैं:

उम्मीदवार का नाम
आवेदन संख्या (Application Number)
रोल नंबर
परीक्षा केंद्र का नाम और पता
परीक्षा की तारीख और समय
परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत NTA हेल्पलाइन से संपर्क करें.

NEET UG 2026 Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध “NEET UG 2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.
अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें.
सिक्योरिटी कैप्चा भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.
 इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

परीक्षा के दिन क्या रखें ध्यान?

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड की एक से अधिक प्रिंट कॉपी अपने पास रखें. परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं. किसी भी अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लेना बेहतर रहेगा.

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी पूरी गंभीरता से जारी रखनी चाहिए.

Tags: NEETneet ugNTA
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