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NEET UG: ये वाला एडमिट कार्ड नहीं होगा वैलिड,री-एग्जाम से पहले जरूर चेक कर लें NTA का रिमाइंडर

NEET UG Re Exam: एजेंसी ने साफ किया है कि वह कभी भी किसी स्टूडेंट से पेमेंट की डिमांड नहीं करती है. इसके अलावा, NTA एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, आंसर की या कोई और कथित तौर पर लीक हुआ मटीरियल शेयर नहीं करता है. अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे मैसेज मिलते हैं, तो उन पर क्लिक करने से बचें और तुरंत शिकायत करें.

By: Divyanshi Singh | Published: June 19, 2026 10:27:41 AM IST

NEET-UG री-एग्जाम से पहले अलर्ट
NEET-UG री-एग्जाम से पहले अलर्ट


NEET UG Re Exam: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक ज़रूरी नोटिस जारी किया है. NTA ने 21 जून, 2026 को होने वाले NEET UG री-एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए SMS, ईमेल और WhatsApp रिमाइंडर भेजना शुरू कर दिया है. यह फीचर खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने नए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं.

री-एग्जाम से पहले, एजेंसी कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए SMS, ईमेल और WhatsApp के ज़रिए रिमाइंडर भेज रही है. NTA ने स्टूडेंट्स को फ्रॉड मैसेज और साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दी है. एजेंसी ने साफ किया है कि उन्हें सिर्फ ऑफिशियल चैनल से मिली जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए और अपने एडमिट कार्ड सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करने चाहिए. इसके अलावा, 3 मई, 2026 का पुराना एडमिट कार्ड अब वैलिड नहीं होगा.

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 सिर्फ ऑफिशियल चैनल से ही डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

NTA के मुताबिक ऑफिशियल SMS मैसेज सिर्फ NICPEP सेंडर ID से ही भेजे जाएंगे. ईमेल सिर्फ़ no-reply.neet.nta@nic.in एड्रेस से ही मिलेंगे. कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड सिर्फ़ ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर ही डाउनलोड करें.

 साइबर फ्रॉड से बचें

एजेंसी ने साफ किया है कि वह कभी भी किसी स्टूडेंट से पेमेंट की डिमांड नहीं करती है. इसके अलावा, NTA एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, आंसर की या कोई और कथित तौर पर लीक हुआ मटीरियल शेयर नहीं करता है. अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे मैसेज मिलते हैं, तो उन पर क्लिक करने से बचें और तुरंत शिकायत करें.

एग्जाम से जुड़ी जानकारी भी सिर्फ़ वेरिफाइड नंबर +91 78279 80287 से WhatsApp पर भेजी जा रही है. स्टूडेंट्स को ब्लू वेरिफाइड बैज और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम देखकर मैसेज कन्फर्म करना चाहिए.

 ये एडमिट कार्ड नहीं होगा वैलिड 

ॉNTA ने कहा कि कई कैंडिडेट्स को उनके पसंदीदा शहरों में नए एग्जाम सेंटर अलॉट किए गए हैं. इसलिए, 3 मई, 2026 को जारी किया गया एडमिट कार्ड अब वैलिड नहीं होगा. स्टूडेंट्स को 21 जून के एग्जाम के लिए जारी किया गया नया एडमिट कार्ड इस्तेमाल करना होगा.

हालांकि, जिन कैंडिडेट्स ने नया एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार डाउनलोड और प्रिंट होने के बाद, एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए काफ़ी होगा. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे सावधान रहें और सिर्फ़ नोटिफिकेशन की जानकारी पर ही भरोसा करें.

Tags: neet ug
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