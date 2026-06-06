NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी री-एग्जाम पेपर लीक अफवाहों पर NTA ने कही ये बात, छात्रों को दी चेतावनी

NEET UG Re-Exam 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET (UG) 2026 परीक्षा से जुड़ी उन सभी खबरों को सख्ती से खारिज कर दिया है, जिनमें पेपर लीक, प्रश्न पत्र की पहले से उपलब्धता या बिक्री जैसे दावे किए जा रहे थे. एजेंसी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह “झूठा, भ्रामक और धोखाधड़ीपूर्ण” बताया है. NTA का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व और संगठित नकल गिरोह सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी मैसेज फैलाकर छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

एजेंसी ने स्पष्ट किया कि NEET UG 2026 की परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है. उम्मीदवारों के हित में सभी जरूरी सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष रूप से आयोजित हो सके. NTA ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पूरी तरह बरकरार है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के पास प्रश्न पत्र तक पहुंच नहीं है. एजेंसी ने छात्रों से अपील की कि वे बिना पुष्टि वाली किसी भी जानकारी पर भरोसा न करें.

सोशल मीडिया पर फैल रही धोखाधड़ी पर निगरानी

NTA ने बताया कि वह लगातार ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स, चैनल्स और वेबसाइट्स की पहचान कर रही है जो फर्जी प्रश्न पत्र या परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी फैला रहे हैं. इन सभी मामलों को संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साइबर क्राइम एजेंसियों को रिपोर्ट किया जा रहा है. एजेंसी ने यह भी कहा कि झूठे दावे फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रकार के फर्जी कंटेंट को बनाना, साझा करना या बढ़ावा देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

NTA ने छात्रों और अभिभावकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे NEET UG 2026 के प्रश्न पत्र या परीक्षा से जुड़ी किसी भी “लीक जानकारी” का दावा करने वाले मैसेज से दूर रहें. ऐसे किसी भी ऑफर पर न तो विश्वास करें और न ही किसी को पैसे दें. एजेंसी ने साफ कहा है कि परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी केवल NTA की वेरिफाइड वेबसाइट और अधिकृत चैनलों पर ही जारी की जाती है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे सिर्फ आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें.

तैयारी पर फोकस करने की अपील

NTA ने NEET UG 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें. एजेंसी ने कहा कि छात्रों की मेहनत और तैयारी ही उनके भविष्य का असली आधार है. अंत में NTA ने दोहराया कि वह एक निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके.