NEET UG 2026 Paper Leak: कौन हैं NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड? सबसे पहले केरल कैसे पहुंचा क्वेश्चन पेपर, जानें पूरी कहानी

NEET UG 2026 Paper Leak: राजस्थान में पेपर लीक होने के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET UG एग्जाम कैंसिल करने का फैसला किया है. NEET एग्जाम 3 मई को हुआ था, जिसमें 2.2 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था. पेपर लीक होने के बाद, जांच तेज़ हो गई. कई गिरफ्तारियों के बाद, अब लीक की जांच CBI को सौंपी गई है. जांच चल रही है कि पेपर किसने लीक किया, यह कहां से आया और आखिर में यह किसके पास पहुंचा. आइए, हम NEET UG एग्जाम पेपर लीक की पूरी कहानी बताते हैं.

असल में, राजस्थान के चूरू का एक लड़का केरल में MBBS कर रहा था. उसे सबसे पहले पेपर मिला था. सूत्रों से पता चला है कि सीकर में पिपराली रोड पर SK कंसल्टेंसी चलाने वाला राकेश मंडावरिया इस मामले का मुख्य संदिग्ध है. उसे अप्रैल में क्वेश्चन बैंक मिला था. उसे यह क्वेश्चन पेपर चूरू के एक रहने वाले ने दिया था, जो अभी केरल में रहता है. चूरू के एक लड़के, जिसने केरल से MBBS किया था, को भी सीकर से क्वेश्चन पेपर का PDF भेजा गया था. इस तरह पेपर केरल से राजस्थान पहुंचा.

राकेश मंडावरिया ने अपने PG में स्टूडेंट्स को पेपर बांटा और वहां से पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचा. इस तरह पेपर केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बिहार के स्टूडेंट्स तक पहुंचा. पेपर अलग-अलग WhatsApp ग्रुप्स के ज़रिए हर जगह स्टूडेंट्स तक पहुंचा.

पांच राज्यों में कनेक्शन

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मनीष ने ये पेपर महाराष्ट्र के कुछ लोगों को भेजे, जिसमें नासिक ज़िला भी शामिल है. पता चला कि पेपर वहां समय से पहले पहुंच गया था और स्टूडेंट्स को बांट दिया गया था. वहां से पेपर हरियाणा के कुछ सेंटर्स पर पहुंचा और फिर हरियाणा में भी स्टूडेंट्स को बांटा गया. इस बीच, यह भी जानकारी सामने आई कि पेपर हरियाणा के साथ-साथ उत्तराखंड में भी स्टूडेंट्स तक पहुंचा था. बिहार कनेक्शन सामने आ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है.

जानें कैसे पकड़ा गया मास्टरमाइंड

NEET एग्जाम के बाद राकेश मंडावरिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जब राजस्थान पुलिस ने राकेश से पूछा कि उसे पेपर कहां से मिला, तो उसने चूरू के एक लड़के का नाम बताया जो केरल में MBBS कर रहा था. राजस्थान पुलिस ने फिर केरल के लड़के से पूछताछ की, तो उसने मनीष का नाम बताया.

प्रिंटिंग से पहले पेपर लीक!

SOG सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में पता चला है कि NEET एग्जाम का पेपर प्रिंटिंग से पहले लीक हो गया था. इसमें 90 बायोलॉजी और 35 केमिस्ट्री के सवाल थे जो एक जैसे थे. जयपुर में गिरफ्तार हुए मनीष को प्रिंटिंग से पहले लीक करने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. सूत्रों का दावा है कि मनीष का एक प्रिंटिंग प्रेस भी है.

दूसरे राज्यों में कनेक्शन

SOG दूसरे राज्यों में भी मनीष के नेटवर्क की जांच कर रही है. SOG यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि मनीष को पेपर कहां से मिला और वह अलग-अलग राज्यों में किन लोगों के संपर्क में था, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जहां पेपर पहुंचा था. SOG सूत्रों के मुताबिक, मनीष के गैंग ने पेपर पब्लिश होने से पहले लीक हुए सवालों को दूसरे सवालों के साथ मिलाकर एक क्वेश्चन बैंक बनाया था. मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह काम किया.

पैसे का लेन-देन

जब SOG ने मनीष से उन स्टूडेंट्स के बारे में पूछताछ की जिन्हें पेपर मिला था, तो पता चला कि उन्होंने पेपर के बदले कुछ पैसे दिए थे. हालांकि, पेपर कितने में बेचा गया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. इसके बाद NTA को लीक की जानकारी दी गई.

सबूतों के आधार पर शिकंजा कस रहा है

राजस्थान पुलिस पेपर लीक मामले में सबूत इकट्ठा कर रही है, जिसमें स्टूडेंट्स, मनीष और कई लोगों के बीच WhatsApp चैट के साथ-साथ टेलीग्राम पर बने ग्रुप भी शामिल हैं. इन ग्रुप की भी पहचान की जा रही है. इसके अलावा, दूसरी जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने पेपर लीक का खुलासा किया है. माना जा रहा है कि इस बार सबूतों के आधार पर पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.