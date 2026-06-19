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NEET UG 2026 Paper Leak: नीट पेपर लीक का वीडियो हो रहा है वायरल, Fact Check चेक में जानिए इसकी सच्चाई

NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर वायरल पेपर लीक वीडियो को PIB Fact Check ने फर्जी बताया है. इसके साथ ही छात्रों के लिए कुछ जरूरी सलाह भी दी गई है.

By: Munna Verma | Published: June 19, 2026 5:48:20 PM IST

NEET UG 2026 Paper Leak की फैक्ट चेक में जानिए सच्चाई
NEET UG 2026 Paper Leak की फैक्ट चेक में जानिए सच्चाई


NEET UG 2026 Paper Leak Fact Check: नीट (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कथित तौर पर परीक्षा बुकलेट का पैकेट खोला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसे पेपर लीक से जोड़कर शेयर करना शुरू कर दिया. हालांकि, सरकार की फैक्ट-चेकिंग एजेंसी ने इस दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है.

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो का NEET (UG) 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र से कोई संबंध नहीं है. एजेंसी के अनुसार वीडियो में दिखाई गई सामग्री आधिकारिक परीक्षा पैकेजिंग से मेल नहीं खाती. PIB ने बताया कि असली NEET परीक्षा बुकलेट के साथ अनिवार्य OMR उत्तर पुस्तिका भी होती है, जबकि वायरल वीडियो में ऐसा कोई दस्तावेज दिखाई नहीं देता. इसके अलावा वीडियो में कई तकनीकी विसंगतियां भी देखी गई हैं, जिससे यह दावा संदिग्ध साबित होता है.

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NTA ने भी छात्रों से अफवाहों से बचने की अपील की

परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा से पहले किसी व्यक्ति, संस्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास आधिकारिक प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं होता. अधिकारियों के अनुसार NEET (UG) 2026 का प्रश्नपत्र पूरी तरह सुरक्षित है और परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा रही है. छात्रों से केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी गई है.

अफवाहें छात्रों की तैयारी को कर सकती हैं प्रभावित

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले इस तरह की भ्रामक खबरें छात्रों के बीच तनाव और भ्रम पैदा कर सकती हैं. कई बार उम्मीदवार ऐसे दावों पर विश्वास कर अपनी तैयारी से ध्यान भटका लेते हैं. इसी वजह से अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अपुष्ट जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें.

संदिग्ध दावों की कहां करें शिकायत?

यदि किसी को NEET (UG) 2026 परीक्षा से जुड़ा कोई संदिग्ध संदेश, वीडियो या पेपर लीक का दावा दिखाई देता है, तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है. सरकार ने ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराई है. साथ ही, किसी भी दावे की पुष्टि के लिए PIB Fact Check से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण संदेश

NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में सफलता का सबसे अच्छा तरीका नियमित तैयारी और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना है. अफवाहों और फर्जी दावों से दूर रहकर छात्र अपनी परीक्षा पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि NEET (UG) 2026 पेपर लीक होने का दावा पूरी तरह निराधार है और परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है.

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Tags: NEETNEET Paper LeakPIB
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