NEET UG 2026 Paper leak: नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी मामले की जांच; क्या दोबारा भरने होंगे फॉर्म?

NEET UG 2026 Paper leak: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) UG 2026 एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है. NEET UG 2026 पेपर लीक स्कैंडल सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एग्जाम कैंसिल करने का फैसला किया. अब CBI पेपर लीक की जांच करेगी. NTA ने 3 मई को पूरे देश में NEET UG 2026 एग्जाम कराया था. NEET UG 2026 एग्जाम में 2.2 मिलियन से ज़्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे. NTA अब सभी कैंडिडेट के लिए दोबारा एग्जाम कराएगा, जिसकी तारीख जल्द ही बताई जाएगी.

आइए NEET UG 2026 पेपर लीक को डिटेल में समझते हैं. क्या NEET UG 2026 एग्जाम देने वाले कैंडिडेट को दोबारा एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा? आइए पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं.

राजस्थान से एक पेपर लीक का मामला

NEET UG 2026 पेपर लीक का मामला राजस्थान के सीकर से सामने आया था. राजस्थान पुलिस (SOG) इस मामले की जांच कर रही थी. SOG को शुरू में लगा कि NEET UG का पेपर लीक नहीं हुआ है. हालांकि, SOG ने माना कि NEET UG 2026 का गेस पेपर एग्जाम से पहले वायरल हो गया था, जिससे मेन एग्जाम में सवाल आए.

गेस पेपर जैसे ही 120 से 150 सवाल

जांच के बाद, SOG ने माना कि मेन एग्जाम में सवाल NEET UG के गेस पेपर जैसे ही थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 120 से 150 सवाल NEET UG के क्वेश्चन पेपर जैसे ही थे, जिसमें केमिस्ट्री के 30 और बायोलॉजी के 90 सवाल शामिल थे. NEET UG एग्जाम में कुल 180 सवाल होते हैं. जांच में यह भी पता चला कि पेपर सेट होने के बाद और पब्लिश होने से पहले क्वेश्चन सेट लीक हो गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

NEET UG कैंसिल होने पर NTA ने क्या कहा?

NEET UG 2026 कैंसिल होने के बारे में, NTA ने कहा है कि पेपर लीक मामले की जांच अब CBI करेगी. NTA ने कहा है कि वह पूरा सपोर्ट करेगा. NTA ने माना कि दोबारा परीक्षा से कैंडिडेट्स और पेरेंट्स को परेशानी होगी, लेकिन यह भी साफ़ किया कि स्टूडेंट्स का भरोसा बनाए रखने के लिए यह फ़ैसला ज़रूरी था.

फ़ॉर्म दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं.

NTA ने कहा है कि जो कैंडिडेट्स 3 मई को हुए पहले NEET UG 2026 एग्जाम में शामिल हुए थे, उन्हें दूसरे एग्जाम के लिए फ़ॉर्म दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं होगी. पिछले रजिस्ट्रेशन और चुने हुए एग्जाम सेंटर वैलिड रहेंगे. कोई एक्स्ट्रा एग्जाम फ़ीस नहीं ली जाएगी. जिन कैंडिडेट्स ने पहले पेमेंट किया है, उन्हें रिफ़ंड कर दिया जाएगा. NTA ने कहा कि दूसरे एग्जाम की तारीखें जल्द ही उसकी वेबसाइट पर अनाउंस की जाएंगी. कैंडिडेट्स और पेरेंट्स को सलाह दी गई है कि वे सिर्फ़ NTA की ऑफ़िशियल जानकारी पर ही भरोसा करें, सोशल मीडिया पर फैली अफ़वाहों पर नहीं.