NEET UG 2026 Paper Leak Case: व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए दिए गए पेपर, सीबीआई जांच में कई अहम खुलासे!

NEET UG 2026 Paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू हो गई है. इसके साथ ही जांच एजेंसियों ने देशभर में 16 लोगों को हिरासत में लिया है. इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच में व्हाट्सएप और और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए पेपर फैलाने की बात भी सामने आई है. जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आया एक आरोपी नासिक का बीएएमएस छात्र भी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुग्राम (हरियाणा) के एक डॉक्टर से 30 लाख रुपये में पेपर खरीदा गया. इसके बाद सीकर (राजस्थान) समेत कई जगह छात्रों तक पहुंचाया गया. इसी तरह देहरादून से गिरफ्तार आरोपी राकेश मंडवारिया पर 700 छात्रों तक पेपर पहुंचाने का आरोप है.

वहीं, अब NTA ने परीक्षा रद्द कर दी है और जल्द ही नई परीक्षा की तारीखों का एलान किया जाएगा. केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी है. इस बीच CBI सूत्रों के हवाले से बड़े खुलासे हो रहे हैं. सीकर में पकड़े गए छात्रों के मोबाइल से अहम चैट बरामद हुई है. इसमें सामने आया कि कुछ छात्रों के मोबाइल पर परीक्षा से करीब एक महीने पहले मैसेज आए थे कि पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा.

जमवारामगढ़ कनेक्शन आया सामने

जांच एजेंसियों को शक है कि उसका परिवार हरियाणा के नेटवर्क के संपर्क में था. जमवारामगढ़ के एक छात्र ने अन्य छात्रों को पहले ही बताया था कि पेपर मिल जाएगा. पिछले साल के NEET पेपर तक पहुंच की आशंका जताई गई है. वहीं, हरियाणा से पकड़े गए संदिग्धों के मोबाइल चैट से संकेत मिले हैं कि गैंग के पास पिछले साल के NEET पेपर तक पहुंच हो सकती थी.

गैंग में डॉक्टरों की भूमिका भी जांच के घेरे में

CBI सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क में कुछ डॉक्टरों की संलिप्तता की भी आशंका है. नासिक से पेपर सप्लाई का दावा है. जांच में सामने आया कि पेपर की सप्लाई नासिक नेटवर्क से हुई. नासिक से पकड़ा गया आरोपी शुभम भी संदेश के घेरे में हैं जो मध्य प्रदेश से MBBS कर रहा है.

पुणे से खरीदा गया पेपर

सूत्रों के अनुसार, शुभम ने पुणे के एक व्यक्ति से पेपर खरीदा था. गुरुग्राम गैंग का मल्टी-स्टेट नेटवर्क भी सक्रिय था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, गुरुग्राम नेटवर्क ने कथित तौर पर पेपर को कई राज्यों में सप्लाई किया था.