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NEET UG को लेकर NMC की नई गाइडलाइंस, कोटा और काउंसलिंग प्रक्रिया में हुआ ये अहम बदलाव

NEET UG Counselling 2026 से पहले NMC ने PwBD उम्मीदवारों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की हैं. NRI कोटे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट अपग्रेडेशन और ऑनलाइन इस्तीफा प्रक्रिया से जुड़े सभी नए अपडेट यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 7, 2026 2:56:34 PM IST

NEET UG 2026 के काउंसलिंग को लेकर NMC ने नई गाइडलाइंस जारी किया है.
NEET UG 2026 के काउंसलिंग को लेकर NMC ने नई गाइडलाइंस जारी किया है.


NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग 2026 शुरू होने से पहले नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नए नियमों का उद्देश्य विकलांगता मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, एकरूप और नियमों के अनुरूप बनाना है. इसके साथ ही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NRI और OCI उम्मीदवारों के लिए भी जरूरी एडवाइजरी जारी की है, जबकि इस साल काउंसलिंग प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए हैं.

NMC द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) से जुड़े मूल्यांकन और प्रमाणन नियमों को अपडेट किया गया है. ये बदलाव 27 जुलाई को जारी पुराने दिशा-निर्देशों में संशोधन के रूप में किए गए हैं. नए नियम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं. अब मेडिकल काउंसलिंग के दौरान गठित विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड इन्हीं संशोधित नियमों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेंगे.

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PwBD कोटे में एडमिशन प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी

नई व्यवस्था का उद्देश्य PwBD कोटे के तहत मेडिकल सीटों के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है. इससे अलग-अलग संस्थानों में मूल्यांकन के तरीकों में अंतर कम होगा और सभी अभ्यर्थियों को समान मानकों के आधार पर अवसर मिलेगा.

MCC काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर फैली अफवाहों पर स्थिति स्पष्ट

हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राउंड-1 की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है. हालांकि, आधिकारिक MCC पोर्टल पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं है. फिलहाल काउंसलिंग शेड्यूल में किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है.

NRI और OCI उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य

MCC ने NRI और OCI श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. जो अभ्यर्थी NRI कोटे के तहत मेडिकल सीटों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले MCC की NRI Document Verification Team के माध्यम से अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा. सफल वेरिफिकेशन के बाद ही उम्मीदवार चॉइस फिलिंग के दौरान NRI कोटा और अनारक्षित (UR) दोनों श्रेणियों की उपलब्ध सीटें देख सकेंगे. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के समय “Do you want to apply for NRI Quota Seats?” विकल्प में “Yes” चुनना भी आवश्यक होगा.

NEET UG Counselling 2026 में लागू हुए ये बड़े बदलाव

इस वर्ष NEET UG काउंसलिंग को अधिक आसान और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने के लिए कई नए बदलाव किए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यदि कोई उम्मीदवार पहले राउंड के बाद Seat Upgradation का विकल्प चुनता है, तो उसे अपने पहले से आवंटित कॉलेज में तुरंत फिजिकल रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे छात्रों का समय, यात्रा खर्च और प्रशासनिक प्रक्रिया का बोझ काफी कम होगा.

इसके अलावा MCC ने पहली बार ऑनलाइन सीट इस्तीफा (Online Seat Resignation) की सुविधा भी शुरू की है. पहले यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब उम्मीदवार काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से ही सीट छोड़ सकेंगे.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सही श्रेणी का चयन और आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले सभी नोटिफिकेशन पर नियमित नजर रखनी चाहिए. विशेष रूप से PwBD, NRI और OCI श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए.

NEET UG Counselling 2026 के लिए जारी नए दिशा-निर्देश यह दर्शाते हैं कि NMC और MCC प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तकनीक-आधारित और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं. PwBD उम्मीदवारों के लिए संशोधित मूल्यांकन नियम, NRI दस्तावेज सत्यापन और ऑनलाइन सीट इस्तीफा जैसी नई सुविधाएं इस वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बना सकती हैं.

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