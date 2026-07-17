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NEET UG 2026 MBBS Seats: नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगी MBBS सीटों की संख्या, खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज

NEET UG 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. भारत में 9,911 नई MBBS सीटों, 25 नए मेडिकल कॉलेजों, सरकारी सीटों में बढ़ोतरी और काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 17, 2026 10:54:42 AM IST

NEET UG 2026 MBBS Seats: नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है.
NEET UG 2026 MBBS Seats: नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है.


NEET UG 2026 MBBS Seats: नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने री-एग्जाम का परिणाम जारी कर दिया है. रिजल्ट घोषित होने के बाद मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है. इस बीच, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार करते हुए देशभर में 9,911 नई MBBS सीटें जोड़ी गई हैं. साथ ही 25 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने से इस साल मेडिकल छात्रों के लिए प्रवेश के अवसर पहले से कहीं अधिक बढ़ गए हैं.

2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए देश में MBBS सीटों की कुल संख्या 1,27,028 से बढ़कर 1,36,939 हो गई है. यह अब तक का सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि सीटों में इस बढ़ोतरी से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और योग्य छात्रों को राहत मिलेगी. री-एग्जाम के कारण इस वर्ष एडमिशन शेड्यूल में कुछ देरी हुई है. हालांकि, संभावना है कि काउंसलिंग प्रक्रिया को कम समय में पूरा किया जाएगा ताकि शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू हो सके.

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25 नए मेडिकल कॉलेजों से बढ़ेगा मेडिकल शिक्षा का दायरा

सरकार ने 25 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है, जिनके माध्यम से 2,400 नई MBBS सीटें उपलब्ध होंगी. इनमें शामिल हैं:

7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिनमें 400 MBBS सीटें होंगी.
18 नए निजी मेडिकल कॉलेज, जो 2,000 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराएंगे.

इन नए संस्थानों के जुड़ने के बाद देश में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 823 हो गई है, जिनमें 441 सरकारी और 382 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं.

सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में सीटों का विस्तार

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2,111 नई MBBS सीटें जोड़ी गई हैं. इसके साथ सरकारी सीटों की संख्या 61,185 से बढ़कर 63,296 हो गई है. वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में 7,800 नई सीटों का इजाफा हुआ है, जिससे कुल निजी MBBS सीटें 73,643 तक पहुंच गई हैं. इससे छात्रों के पास सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे.

MBBS सीटों में कर्नाटक सबसे आगे

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक देश का वह राज्य है जहां सबसे अधिक MBBS सीटें उपलब्ध हैं.

शीर्ष राज्यों की सूची इस प्रकार है:

कर्नाटक – 15,395 सीटें
उत्तर प्रदेश – 14,000 सीटें
तमिलनाडु – 13,999 सीटें
महाराष्ट्र – 13,099 सीटें
तेलंगाना – 10,250 सीटें
आंध्र प्रदेश – 7,465 सीटें
बिहार – 4,160 सीटें
दिल्ली – 1,415 सीटें

लगातार बढ़ रहा मेडिकल शिक्षा का दायरा

पिछले एक दशक में भारत में मेडिकल शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ है. वर्ष 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब उनकी संख्या बढ़कर 823 हो चुकी है. इसी तरह MBBS सीटों की संख्या भी लगातार बढ़ी है और अब यह 1.36 लाख से अधिक हो गई है.

यह विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब 20 लाख से अधिक छात्र NEET UG 2026 के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं. नई सीटों और कॉलेजों के जुड़ने से इस वर्ष योग्य उम्मीदवारों के लिए MBBS में दाखिले की संभावनाएं पहले की तुलना में कहीं बेहतर मानी जा रही हैं.

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Tags: MBBSmedical collegeNEET
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