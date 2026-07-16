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NEET UG 2026 Final Answer Key जारी, NTA ने ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया लिंक, जानें कैसे करें डाउनलोड

NEET UG 2026 Final Answer Key जारी हो गई है. NTA ने neet.nta.nic.in पर ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दी है. डाउनलोड करने का तरीका, रिजल्ट और काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 16, 2026 9:22:17 PM IST

NEET UG 2026 Final Answer Key जारी हो गई है.
NEET UG 2026 Final Answer Key जारी हो गई है.


NEET UG 2026 Final Answer Key Released: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET (UG) 2026 Final Answer Key आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी कर दी है. अब उम्मीदवार फाइनल आंसर की डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. इसके साथ ही परीक्षा परिणाम जारी होने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच गई है.

NTA ने पहले प्रोविजनल आंसर की जारी कर उम्मीदवारों से निर्धारित समय के भीतर आपत्तियां मांगी थीं. प्राप्त सभी आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों की समिति ने की. जिन प्रश्नों या उत्तरों में संशोधन आवश्यक पाया गया, उन्हें शामिल करते हुए अंतिम आंसर की तैयार की गई. यही फाइनल आंसर की अब सभी उम्मीदवारों के अंकों और मेरिट सूची का आधार बनेगी.

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एक बार फाइनल आंसर की जारी होने के बाद उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता. इसलिए इसे परीक्षा प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है.

ऐसे डाउनलोड करें NEET UG 2026 Final Answer Key

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर दिखाई दे रहे NEET UG 2026 Final Answer Key लिंक पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल खुल जाएगी.
इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

अब रिजल्ट का इंतजार

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की निगाहें NEET UG 2026 Result पर हैं. माना जा रहा है कि NTA जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है. रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड, ऑल इंडिया रैंक (AIR), कैटेगरी रैंक और क्वालिफाइंग स्टेटस भी जारी किया जाएगा. इसके बाद मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला इसी मेरिट के आधार पर मिलेगा.

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवार केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें. फाइनल आंसर की डाउनलोड करने के बाद उसकी एक प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखें. साथ ही रिजल्ट और काउंसलिंग से जुड़े सभी अपडेट नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर देखते रहें.

NEET देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसमें हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए शामिल होते हैं. फाइनल आंसर की जारी होने के साथ अब परीक्षा प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और अभ्यर्थियों को जल्द ही अपने परिणाम का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है.

Tags: Answer KeyNEETNEET 2026 final answer key
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