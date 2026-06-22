NEET UG 2026 Cut Off: सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कितना स्कोर होगा जरूरी? देखें संभावित कट-ऑफ

NEET UG 2026 Cut Off: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए NEET UG 2026 परीक्षा का पुनः आयोजन 21 जून को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. 20 लाख से अधिक छात्रों की भागीदारी के साथ यह परीक्षा मेडिकल शिक्षा में प्रवेश का सबसे बड़ा द्वार बनी हुई है. अब छात्रों और अभिभावकों की निगाहें संभावित कट-ऑफ और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवश्यक सुरक्षित स्कोर पर टिकी हुई हैं.

परीक्षा के कठिनाई स्तर और पिछले वर्षों के प्रवेश रुझानों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष प्रतिस्पर्धा कड़ी रह सकती है. केवल परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को उच्च अंक प्राप्त करने होंगे.

NEET UG 2026 संभावित क्वालिफाइंग कट-ऑफ

क्वालिफाइंग कट-ऑफ वह न्यूनतम स्कोर होता है, जिसके आधार पर उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र बनते हैं. उपलब्ध आंकड़ों और परीक्षा विश्लेषण के अनुसार संभावित कट-ऑफ इस प्रकार हो सकता है:

सामान्य/ईडब्ल्यूएस (50वां परसेंटाइल): 140 से 700 अंक

ओबीसी/एससी/एसटी (40वां परसेंटाइल): 120 से 150 अंक

सामान्य-पीडब्ल्यूडी (45वां परसेंटाइल): 115 से 130 अंक

आरक्षित वर्ग पीडब्ल्यूडी (40वां परसेंटाइल): 115 से 130 अंक

हालांकि, अंतिम कट-ऑफ NTA द्वारा परिणाम घोषित होने के साथ जारी किया जाएगा.

सरकारी MBBS कॉलेज के लिए कितना स्कोर रहेगा सुरक्षित?

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पर्याप्त नहीं होते. सीटों की सीमित संख्या और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता मिलती है.

स्कोर के आधार पर संभावनाएं

650 से 720 अंक: देश के शीर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की मजबूत संभावना.

600 से 650 अंक: अधिकांश सरकारी MBBS कॉलेजों में सीट मिलने की अच्छी संभावना.

590 से 620 अंक: कई राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के अवसर.

550 से 590 अंक: राज्य कोटा और श्रेणी के आधार पर प्रवेश संभव.

550 से कम अंक: सरकारी MBBS सीट हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

किन कारकों से तय होती है कट-ऑफ?

हर वर्ष NEET कट-ऑफ कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्भर करती है. इनमें परीक्षा का कठिनाई स्तर, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, उपलब्ध MBBS सीटें, आरक्षण नीति और छात्रों का समग्र प्रदर्शन शामिल है.

आगे क्या करें अभ्यर्थी?

परिणाम घोषित होने तक छात्रों को अपने संभावित स्कोर का आकलन कर काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. सही कॉलेज विकल्पों और कट-ऑफ ट्रेंड्स की जानकारी समय रहते जुटाना प्रवेश की संभावनाओं को बेहतर बना सकता है. NEET UG 2026 का अंतिम परिणाम चाहे जो हो, सफलता की दिशा में सही योजना और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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