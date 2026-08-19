NEET UG 2026 Counselling Round 1 Result: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 रिजल्ट आज, ऐसे करें चेक

NEET UG 2026 Counselling Round 1 Result Date: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से NEET UG 2026 काउंसलिंग के राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. MCC के 2026 UG काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक, राउंड 1 का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 अगस्त 2026 को जारी किया जाना निर्धारित है. उम्मीदवार अपना अलॉटमेंट स्टेटस MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर लॉगिन करके देख सकेंगे.

सीट अलॉटमेंट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स MCC की वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं. MCC की UG मेडिकल काउंसलिंग वेबसाइट पर 2026 काउंसलिंग से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी, सीट मैट्रिक्स और कैंडिडेट गाइड उपलब्ध हैं.

NEET UG 2026 Counselling Round 1 Result ऐसे करें चेक

MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

UG Medical Counselling सेक्शन खोलें.

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें.

स्क्रीन पर प्रदर्शित सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

20 अगस्त से शुरू होगी रिपोर्टिंग

जिन उम्मीदवारों को राउंड 1 में MBBS, BDS या BSc Nursing की सीट अलॉट होती है, उन्हें तय समयसीमा के भीतर संबंधित संस्थान में रिपोर्टिंग और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. MCC द्वारा जारी शेड्यूल और नोटिस को उम्मीदवारों को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य औपचारिकताओं की जानकारी इन्हीं आधिकारिक निर्देशों में दी जाती है.

Round 2 Counselling कब होगी?

राउंड 1 के बाद MCC NEET UG 2026 काउंसलिंग के अगले चरण की प्रक्रिया शुरू करेगा. 1 अगस्त को जारी UG AIQ काउंसलिंग शेड्यूल MCC की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उम्मीदवारों को राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट से जुड़ी तारीखों के लिए आधिकारिक शेड्यूल लगातार चेक करते रहना चाहिए.

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किन सीटों के लिए MCC कराता है काउंसलिंग?

MCC, DGHS के तहत 15% All India Quota (AIQ) UG मेडिकल सीटों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराता है. इसके अलावा संबंधित नियमों के अनुसार केंद्रीय संस्थानों और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों की सीटों के लिए भी काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाती है. MCC की आधिकारिक जानकारी के अनुसार UG काउंसलिंग में MBBS और BDS सहित संबंधित पाठ्यक्रम शामिल हैं.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट जारी होने के बाद अलॉटेड कॉलेज, कोर्स, रिपोर्टिंग डेट और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से जांचें. किसी भी अपडेट के लिए केवल MCC की आधिकारिक वेबसाइट और उसके नोटिस/शेड्यूल पर भरोसा करें.