NEET UG 2026 Counselling: देशभर में MBBS की 13,186 बढ़ीं सीटें, अब संख्या हुई 140214, देखें किस राज्य में है कितना

NEET UG 2026 Counselling: नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में शामिल मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है. इसमें ऑल इंडिया कोटा समेत MCC के तहत आने वाली MBBS और BDS सीटों का आवंटन शामिल है. अब उम्मीदवारों को फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतजार है.

इसी बीच मेडिकल एडमिशन से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की मंजूरी के बाद देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,186 नई MBBS सीटें जोड़ी गई हैं. इससे देश में MBBS सीटों की कुल संख्या बढ़कर 1,40,214 हो गई है.

NEET UG Counselling 2026: कर्नाटक में सबसे ज्यादा सीटों का इजाफा

नई सीटों के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है. राज्य में 1,650 MBBS सीटें बढ़ाई गई हैं. अब यहां 76 मेडिकल कॉलेजों में कुल 15,745 MBBS सीटें उपलब्ध हैं. इसके बाद तमिलनाडु में 1,250, बिहार में 1,240 और उत्तर प्रदेश में 1,200 सीटें बढ़ी हैं. राजस्थान में 1,100 और तेलंगाना में 1,010 नई सीटों को मंजूरी मिली है. कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर 5,340 नई सीटें जुड़ी हैं. यानी देश में बढ़ी कुल सीटों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं चार राज्यों से आया है.

इन राज्यों में नहीं बढ़ी MBBS सीटें

सीटों में बढ़ोतरी सभी राज्यों में समान रूप से नहीं हुई है. कुल 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 में सीटें बढ़ी हैं, जबकि 7 राज्यों/UT में कोई नया इजाफा नहीं हुआ. इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड शामिल हैं. वहीं कुछ राज्यों में अपेक्षाकृत कम सीटें जोड़ी गई हैं. हिमाचल प्रदेश में केवल एक, मणिपुर में 25 और चंडीगढ़, गोवा, पंजाब तथा त्रिपुरा में 50-50 सीटों की वृद्धि हुई है.

NMC ने काउंसलिंग को लेकर जारी किए निर्देश

NMC ने काउंसलिंग अथॉरिटीज को सीट मैट्रिक्स के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं. यदि स्वीकृत सीट मैट्रिक्स में कोई अंतर या विसंगति दिखाई देती है, तो मामले को Medical Assessment and Rating Board (MARB) के पास भेजकर स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए. काउंसलिंग कमेटियां MARB द्वारा मंजूर और अधिसूचित सीटों की संख्या से अधिक दाखिले की अनुमति नहीं दे सकतीं.

मेडिकल छात्रों के लिए क्यों अहम है सीटों में बढ़ोतरी?

MBBS की 13,186 अतिरिक्त सीटें मेडिकल उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव हैं. ज्यादा सीटों का मतलब है कि योग्य छात्रों के पास मेडिकल कॉलेज चुनने के लिए पहले की तुलना में अधिक विकल्प हो सकते हैं. नई सीटें जुड़ने से पहले देश में कुल 1,27,028 MBBS सीटें थीं। अब यह संख्या बढ़कर 1,40,214 हो गई है. ऐसे में NEET UG 2026 काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवारों के लिए सीट मैट्रिक्स पर नजर रखना बेहद जरूरी है.