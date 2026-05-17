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कौन हैं शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जिसे CBI ने नीट बायोलॉजी पेपर लीक मामले में किया गिरफ्तार

CBI ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है. पुणे शिक्षिका की गिरफ्तारी के बाद नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और नेटवर्क की जांच जारी है.

By: Munna Verma | Published: May 17, 2026 1:08:53 PM IST

Who is Manisha Gurunath Mandhare: CBI ने शिक्षिका को किया गिरफ्तार
Who is Manisha Gurunath Mandhare: CBI ने शिक्षिका को किया गिरफ्तार


NEET UG Paper Leak: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा NEET-UG 2026 कथित पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी गई है. इस मामले में पुणे की एक शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं. अब तक इस केस में अलग-अलग शहरों से कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया है.

जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी मनीषा मंधारे महाराष्ट्र के पुणे स्थित मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की वरिष्ठ शिक्षिका थीं. साथ ही वह कथित रूप से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) से जुड़ी एक विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य कर रही थीं, जिससे उन्हें प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया तक पहुंच मिलती थी. CBI का दावा है कि मंधारे NEET UG 2026 के बॉटनी और जूलॉजी प्रश्न पत्र तैयार करने में शामिल थीं और इसी कारण उन्हें परीक्षा से पहले ही कुछ गोपनीय प्रश्नों की जानकारी मिल गई थी.

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कोचिंग सत्र और पेपर लीक की साजिश का शक

जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2026 के दौरान मंधारे ने कथित रूप से एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे के माध्यम से कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों की पहचान की. वाघमारे को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोप है कि पुणे स्थित उनके घर पर विशेष कोचिंग सत्र आयोजित किए गए, जहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न नोटबुक में लिखने और उन्हें रटने के लिए कहा गया. जांच एजेंसियों का मानना है कि बाद में यही प्रश्न वास्तविक परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए.

संगठित नेटवर्क और पैसों के लेन-देन का शक

CBI को संदेह है कि यह पूरा मामला एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें कुछ बिचौलिए, अंदरूनी लोग और उम्मीदवार शामिल थे. इस नेटवर्क के जरिए परीक्षा में संभावित प्रश्नों तक पहुंच दिलाने के बदले में कथित तौर पर बड़ी रकम ली गई. जांच अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि एक व्यापक रैकेट हो सकता है, जो देशभर में फैला हुआ है.

12 मई को दर्ज हुई थी FIR, अब बढ़ी जांच

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से मिली शिकायत के बाद इस मामले में 12 मई 2026 को औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया गया था. तब से जांच लगातार जारी है और गिरफ्तारी का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है.

छात्रों में चिंता, परीक्षा पर असर की आशंका

इस घटनाक्रम ने लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ा दी है, जो NEET-UG के जरिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं. मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी कहा गया है कि उम्मीदवारों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए.

Tags: cbihome-hero-pos-9NEET
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