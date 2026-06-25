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NEET UG 2026 Answer Key Released: नीट यूजी री-एग्जाम आंसर की जारी, neet.nta.nic.in से करें डाउनलोड

NEET UG 2026 Answer Key Released: नीट यूजी री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है. परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार सीधे इस लिंक neet.nta.nic.in के जरिए चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 25, 2026 11:02:46 PM IST

NEET UG 2026 Answer Key जारी हो गई है.
NEET UG 2026 Answer Key जारी हो गई है.


NEET UG 2026 Answer Key Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 25 जून 2026 को NEET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवार अब अपनी आंसर की जांच कर सकते हैं. अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल neet.nta.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड करने के साथ-साथ अपने रिस्पॉन्स शीट का भी मिलान कर सकते हैं.

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं, जिससे उन्हें रिजल्ट से पहले अपनी स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी.

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आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर

यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उसके उत्तर में त्रुटि दिखाई देती है, तो NTA ने आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है. निर्धारित समय-सीमा के भीतर उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में अपनी चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं. हालांकि, प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 200 रुपये का गैर-वापसी योग्य (Non-Refundable) शुल्क देना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आपत्ति दर्ज करने से पहले उचित प्रमाण और दस्तावेज तैयार रखें ताकि उनकी चुनौती को गंभीरता से जांचा जा सके.

विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद होगी अंतिम आंसर की जारी

NTA द्वारा प्राप्त सभी चुनौतियों की जांच विषय विशेषज्ञों की एक टीम करेगी. यदि किसी उम्मीदवार की आपत्ति सही पाई जाती है, तो संबंधित उत्तर में आवश्यक संशोधन किया जाएगा. संशोधित आंसर की का लाभ सभी उम्मीदवारों को मिलेगा और अंतिम परिणाम उसी आधार पर तैयार किया जाएगा. हालांकि, NTA व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी साझा नहीं करेगा कि किसी विशेष उम्मीदवार की आपत्ति स्वीकार की गई है या नहीं.

फाइनल आंसर की के बाद नहीं मिलेगी चुनौती की अनुमति

एक बार अंतिम आंसर की जारी होने के बाद उसे अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा. इसके बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. आमतौर पर फाइनल आंसर की परिणाम जारी होने से कुछ दिन पहले प्रकाशित की जाती है.

NEET UG 2026 परीक्षा का स्वरूप

इस वर्ष NEET UG 2026 परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी. तीन घंटे की इस परीक्षा में कुल 180 प्रश्न पूछे गए थे. इनमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45-45 प्रश्न तथा बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) से 90 प्रश्न शामिल थे.

परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित थे, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई. बिना उत्तर छोड़े गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया गया. परीक्षा भारत के 552 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी.

पिछले वर्ष का टॉपर

NEET UG 2025 में राजस्थान के महेश कुमार ने 99.9999547 परसेंटाइल स्कोर के साथ ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की थी. इस उपलब्धि ने उन्हें देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के बीच शीर्ष स्थान दिलाया था.

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Tags: Answer Keyneet ugNEET UG Answer Key
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