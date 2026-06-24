NEET UG 2026 Answer Key Release Date: नीट यूजी री-एग्जाम आंसर की कब होगी जारी? यहां देखें लेटेस्ट अपडेट्स

NEET UG 2026 Answer Key Release Date: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थी NEET UG 2026 री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही परीक्षा की आंसर की जारी कर सकती है, जिसके बाद उम्मीदवार अपने संभावित अंकों का आकलन कर सकेंगे. आंसर की जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक पोर्टल neet.nta.nic.in के माध्यम से उसे डाउनलोड और चेक कर सकेंगे.

हालांकि NTA ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाएगी. आंसर की उपलब्ध होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और परिणाम आने से पहले संभावित स्कोर का अनुमान लगा पाएंगे.

आंसर की देखने के लिए क्या चाहिए?

आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण तैयार रखने होंगे. इसमें शामिल हैं:

एप्लीकेशन नंबर

पासवर्ड या जन्म तिथि

सुरक्षा कोड (यदि मांगा जाए)

इन जानकारियों की मदद से छात्र अपने अकाउंट में लॉगिन कर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देख सकेंगे.

अगर उत्तर गलत लगे तो क्या करें?

NTA उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी देता है. यदि किसी छात्र को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह निर्धारित शुल्क का भुगतान करके उस उत्तर को चुनौती दे सकता है. विशेषज्ञों की टीम द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा की जाती है। यदि चुनौती सही पाई जाती है, तो अंतिम आंसर की में आवश्यक संशोधन किया जाता है.

NEET Answer Key Challenge करने की प्रक्रिया

आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं और लॉगिन करें.

“Challenge Answer Key” विकल्प पर क्लिक करें.

उन प्रश्नों का चयन करें जिन पर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं.

जिस विकल्प को आप सही मानते हैं, उसे चुनें.

अपने दावे के समर्थन में संबंधित दस्तावेज PDF फॉर्मेट में अपलोड करें.

चुनौती को सेव करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके प्रक्रिया पूरी करें.

क्यों महत्वपूर्ण है NEET UG Answer Key?

प्रोविजनल आंसर की छात्रों को परीक्षा में अपने प्रदर्शन का शुरुआती अंदाजा लगाने में मदद करती है. इससे उम्मीदवार यह समझ सकते हैं कि उनका संभावित स्कोर कितना हो सकता है और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की संभावनाएं कैसी हैं.

मेडिकल प्रवेश की सबसे बड़ी परीक्षा

NEET UG भारत में मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षा है. हर साल लाखों छात्र MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं.

ऐसे में प्रोविजनल आंसर की और उसके बाद आने वाली अंतिम आंसर की छात्रों के लिए बेहद अहम होती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी अपडेट्स पर नजर बनाए रखें और आंसर की जारी होते ही अपने उत्तरों का सावधानीपूर्वक मिलान करें.