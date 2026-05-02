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NEET UG 2026: सिर्फ गूगल मैप के भरोसे न रहें! NTA ने जारी की नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइंस

NTA Warning NEET 2026: अगर आप भी नीट यूजी 2026 की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है. दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है और इसी बीच उन्होंने गूगल मैप को लेकर भी अहम जानकारी दी है.

By: Shristi S | Published: May 2, 2026 4:28:30 PM IST

NTA ने जारी की नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइंस
NTA ने जारी की नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइंस


NEET UG 2026 Guidelines: जैसे-जैसे नीट यूजी 2026 परीक्षा नज़दीक आ रही है, NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) छात्रों के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस जारी कर रही है. इसी बीच, एक अहम चेतावनी सामने आई है, जिसके बारे में हर कैंडिडेट को जरूर पता होना चाहिए. NTA ने साफ़ तौर पर कहा है कि परीक्षा केंद्र का पता लगाने के लिए सिर्फ़ Google Maps पर निर्भर रहना मुश्किल पैदा कर सकता है.

असल में, तकनीकी गड़बड़ियों या गलत पिन की वजह से, कभी-कभी दिखाई गई जगह गलत हो सकती है, जिससे परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुँचने में देरी हो सकती है. गंभीर मामलों में, कोई छात्र पूरी परीक्षा से भी चूक सकता है. इसलिए, छात्रों को सलाह दी गई है कि वे सावधानी बरतें और पहले से ही सतर्क रहें.

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सिर्फ़ Google Maps पर निर्भर न रहें

NTA के अनुसार, Google Maps या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाए गए परीक्षा केंद्र की जगह अक्सर पूरी तरह से सही नहीं होती है. कुछ मामलों में, गलत पिन या अधूरी जानकारी छात्रों को गलत जगह पर पहुंचा सकती है. ठीक इसी वजह से एजेंसी ने साफ़ तौर पर कहा है कि सिर्फ़ मैपिंग सर्विस पर निर्भर रहना ठीक नहीं है.

अपने एडमिट कार्ड से जानकारी की जांच करें

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए पते को ध्यान से पढ़ें और उस जानकारी का इस्तेमाल करके परीक्षा केंद्र की जगह की जांच करें. यह ज़ोरदार सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले, छात्र खुद उस जगह पर जाकर केंद्र की सही जगह की पुष्टि करें. यह पहले से उठाया गया कदम आखिरी मिनट की घबराहट और जल्दबाज़ी से बचने में मदद कर सकता है.

अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं

NTA ने छात्रों को यह भी सलाह दी है कि परीक्षा के दिन वे संभावित ट्रैफ़िक और मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए, घर से काफ़ी पहले निकलें. कुछ इलाकों में, बारिश या ट्रैफ़िक जाम जैसी समस्याओं की वजह से देरी हो सकती है; इसलिए, आने-जाने के लिए अतिरिक्त समय निकालना जरूरी है. छात्रों को शांत रहना चाहिए और सभी ज़रूरी तैयारियां पहले से पूरी करके निकलना चाहिए.

प्रवेश के समय पर विशेष ध्यान दें

NEET परीक्षा के लिए, रिपोर्ट करने का निर्धारित समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है. इस तय समय के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परीक्षा दोपहर 2:00 बजे शुरू होगी और शाम 5:20 बजे खत्म होगी. इसका मतलब है कि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे.

Tags: google mapsneet ugneet ug 2026 preparation tips
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