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NEET UG Admit Card 2026: आज नहीं अब इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड, जानें डाउनलोड प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न

NEET UG Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रविवार को घोषणा की कि टेस्टिंग एजेंसी ने NEET UG 2026 एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख टाल दी है.

By: Preeti Rajput | Published: April 26, 2026 2:09:45 PM IST

NEET UG 2026 एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख टाल दी है
NEET UG 2026 एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख टाल दी है


NEET UG Admit Card 2026 जारी होने की तारीख: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रविवार को घोषणा की कि टेस्टिंग एजेंसी ने NEET UG 2026 एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख टाल दी है. ताज़ा जानकारी के अनुसार, NEET एडमिट कार्ड सभी उम्मीदवारों के लिए 27 अप्रैल, 2026 को सुबह 10 बजे तक उपलब्ध होंगे. 

पोस्ट शेयर कर दी जानकारी 

X पर एक पोस्ट में, NTA ने लिखा, “NEET एडमिट कार्ड सभी उम्मीदवारों के लिए सोमवार, 27 अप्रैल, 2026 को सुबह 10 बजे तक उपलब्ध होंगे. परीक्षा से पहले वाले आखिरी रविवार का इस्तेमाल प्रैक्टिस टेस्ट देने या कॉन्सेप्ट दोहराने के लिए करें. शांत रहें. खुद को हाइड्रेटेड रखें.”

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कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

NTA, NEET UG 2026 एडमिट कार्ड 27 अप्रैल, 2026 को सुबह 10 बजे तक जारी कर देगा. NEET (UG) – 2026 के टेस्ट पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) शामिल हैं. प्रश्न पत्र में 180 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिन्हें उम्मीदवारों को 180 मिनट में हल करना होगा.

NEET UG एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  • आधिकारिक वेबसाइट – neet.nta.nic.in पर जाएं
  • “Candidate Activity” सेक्शन के तहत “NEET UG Admit Card 2026” पर क्लिक करें
  • अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें, फिर “Submit” पर क्लिक करें
  • आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें

कितने मार्क्स का होगा एग्जाम?

NEET UG परीक्षा कुल 720 अंकों के लिए तीन विषयों – फिजिक्स (45 प्रश्न), केमिस्ट्री (45 प्रश्न), और बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) (90 प्रश्न) में आयोजित की जाएगी. प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है.

Tags: home-hero-pos-1NEET UG Admit Card 2026NTA
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