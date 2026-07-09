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NEET Topper Success Story: नीट में 720 में से 696 अंक, तैयारी की रही गजब की स्ट्रेटेजी, MBBS सीट हो गई पक्की

NEET Topper Success Story: सही रणनीति, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के दम पर किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

By: Munna Verma | Last Updated: July 9, 2026 2:48:38 PM IST

NEET Topper Bharati Deshmukh Success Story: नीट यूजी में किया कमाल
NEET Topper Bharati Deshmukh Success Story: नीट यूजी में किया कमाल


NEET Topper Bharati Deshmukh Success Story: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET में शानदार सफलता हासिल करने वाली भारती देशमुख ने अपनी मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति के दम पर 696/720 अंक प्राप्त किए हैं. खास बात यह रही कि उन्होंने बायोलॉजी में पूरे 360 में से 360 अंक हासिल कर अपनी मजबूत तैयारी का परिचय दिया. उनकी सफलता उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं.

भारती का मानना है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है. इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग काफी कम कर दिया और मोबाइल फोन पर बिताया जाने वाला समय सीमित रखा. इस फैसले ने उन्हें पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस करने में मदद की. उनका कहना है कि जब मन पढ़ाई में पूरी तरह लगा हो, तभी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.

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हर विषय के लिए अलग रणनीति अपनाई

भारती ने अपनी तैयारी के दौरान प्रत्येक विषय के लिए अलग अध्ययन योजना बनाई. फिजिक्स को मजबूत करने के लिए उन्होंने संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए विस्तृत प्रश्न बैंक का नियमित अभ्यास किया. वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने क्लास नोट्स का बार-बार अध्ययन किया और अवधारणाओं को गहराई से समझने पर ध्यान दिया. इसके अलावा, संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई स्टडी मैटेरियल और अभ्यास सामग्री भी उनकी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा रही.

दोस्तों और मेंटर का मिला पूरा सहयोग

भारती अपनी सफलता का श्रेय केवल अपनी मेहनत को नहीं देतीं. उनका मानना है कि तैयारी के दौरान अच्छे दोस्तों का साथ और अनुभवी मेंटर का मार्गदर्शन सफलता की राह आसान बना देता है. कठिन समय में दोस्तों ने उनका मनोबल बढ़ाया, जबकि शिक्षकों और मेंटर्स ने सही दिशा में लगातार मार्गदर्शन दिया. इसी सहयोग ने उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी करने में मदद की.

अनुशासन और निरंतर अभ्यास बना सफलता की कुंजी

भारती की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र नियमित पढ़ाई, समय का सही प्रबंधन और लगातार अभ्यास रहा. उन्होंने किसी भी विषय को आखिरी समय के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि पूरे साल योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की. उनका मानना है कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ने और नियमित रिवीजन करने से परीक्षा के समय तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है.

छात्रों के लिए भारती का प्रेरणादायक संदेश

अपनी सफलता के बाद भारती ने सभी NEET अभ्यर्थियों को एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण संदेश दिया. उनका कहना है कि आत्मविश्वास और लगातार मोटिवेशन किसी भी बड़ी परीक्षा में सफलता पाने की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान दें, नियमित अभ्यास करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

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Tags: NEETNEET TopperSuccess story
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