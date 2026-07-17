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NEET Topper Story: कैंसर से दादी की हो गई थी मौत, तीसरी कक्षा में लिया डॉक्टर बनने का संकल्प, अब बने टॉपर

NEET UG 2026 का रिजल्ट जारी होते ही पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के अंशुल बंसल 715 अंक के साथ संयुक्त टॉपर बने. आर्यन की प्रेरणादायक सफलता की कहानी हर किसी का दिल जीत रही है.

By: Munna Verma | Published: July 17, 2026 11:52:45 AM IST

NEET Topper Story: नीट यूजी 2026 में हासिल की पहली रैंक
NEET Topper Story: नीट यूजी 2026 में हासिल की पहली रैंक


NEET Topper Story: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 Result आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. इस वर्ष परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के अंशुल बंसल ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है. दोनों छात्रों ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर देशभर में पहला स्थान हासिल किया.

रिजल्ट घोषित होने के साथ ही टॉपर्स की सफलता की कहानियां भी चर्चा का विषय बन गई हैं. खासतौर पर आर्यन गुप्ता की प्रेरणादायक यात्रा ने कई छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

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दादी की याद ने तय किया डॉक्टर बनने का सपना

आर्यन गुप्ता (Aryan Gupta) ने अपनी सफलता के पीछे एक भावुक वजह साझा की. उन्होंने बताया कि जब वह तीसरी कक्षा में थे, तब उनकी दादी का कैंसर के कारण निधन हो गया था. उसी घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी. आर्यन के अनुसार, उन्होंने उसी समय यह संकल्प लिया था कि वह भविष्य में ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) बनेंगे और कैंसर मरीजों के इलाज के क्षेत्र में योगदान देंगे. उनका कहना है कि यह सफलता उनके लिए केवल एक परीक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि अपने बचपन के सपने की ओर बढ़ाया गया पहला बड़ा कदम है.

माता-पिता का मिला पूरा सहयोग

आर्यन गुप्ता ऐसे परिवार से आते हैं जहां चिकित्सा क्षेत्र का मजबूत माहौल है. उनके माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के मार्गदर्शन, समर्थन और निरंतर प्रेरणा को दिया. रिजल्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करना किसी सपने के सच होने जैसा है और पूरा परिवार उनकी इस उपलब्धि से बेहद खुश है.

देशभर में शानदार रहे स्टेट टॉपर्स

इस वर्ष विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. कई राज्यों के स्टेट टॉपर्स ने उत्कृष्ट अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा साबित की.

कुछ प्रमुख स्टेट टॉपर्स इस प्रकार हैं:

लद्दाख: जिग्मेट यांगचन लामो – 530 अंक
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह: ध्रुव त्रिपाठी – 606 अंक
लक्षद्वीप: फहमीदा अनीस – 573 अंक

इसके अलावा सभी पूर्वोत्तर राज्यों में भी अलग-अलग स्टेट टॉपर्स घोषित किए गए हैं.

700 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी

इस बार NEET UG 2026 में बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 17 स्टेट टॉपर्स ने 700 या उससे अधिक अंक हासिल किए, जबकि 26 छात्रों ने 690 से ज्यादा अंक प्राप्त किए. इससे स्पष्ट है कि इस वर्ष प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा रहा.

मेडिकल एडमिशन की ओर बढ़ेगा अगला कदम

अब NEET UG 2026 के परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों की नजर मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया पर रहेगी. जल्द ही ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और विभिन्न राज्यों की काउंसलिंग शुरू होने की उम्मीद है. इसी प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को MBBS, BDS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा. जो उम्मीदवार अच्छे अंक हासिल करने में सफल रहे हैं, उनके लिए यह समय अपने पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

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