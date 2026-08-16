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NEET Success Story: पढ़ाई के घंटे नहीं, इस स्मार्ट स्ट्रेटजी का किया इस्तेमाल, डॉक्टर बनने का सपना हो गया पूरा

NEET Success Story: नीट यूजी 2026 में गोरखपुर की ज़ोहा नियाज़ ने AIR 4016 हासिल की. लगातार मेहनत, बेहतर रणनीति और सही मार्गदर्शन के साथ उन्होंने मेडिकल करियर की ओर मजबूत कदम बढ़ाया.

By: Munna Verma | Published: August 16, 2026 7:11:16 PM IST

NEET Success Story: गोरखपुर की ज़ोहा नियाज़ ने हासिल की AIR 4016 रैंक
NEET Success Story: गोरखपुर की ज़ोहा नियाज़ ने हासिल की AIR 4016 रैंक


NEET Success Story: नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आसान नहीं होती. बड़े सिलेबस को समय पर पूरा करने के साथ लगातार रिवीजन, सवालों की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना छात्रों के लिए बड़ी चुनौती होती है. ऐसे में सही रणनीति और बेहतर शैक्षणिक मार्गदर्शन तैयारी को व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकता है. गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की ज़ोहा नियाज़ की कहानी भी इसी मेहनत और निरंतर तैयारी का उदाहरण है. उन्होंने NEET 2026 में AIR 4016 हासिल कर मेडिकल करियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया.

ज़ोहा ने अपनी NEET तैयारी के दौरान प्राइवेट कोचिंग क्लासेज को अपने अध्ययन का हिस्सा बनाया. एक तय बैच के साथ पढ़ाई करने से उन्हें क्लास, स्टडी मैटेरियल, प्रैक्टिस और अकादमिक सपोर्ट को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का अवसर मिला. NEET की तैयारी में नियमितता बेहद जरूरी होती है. ज़ोहा ने भी अपनी तैयारी के दौरान लगातार पढ़ाई और रिवीजन पर ध्यान दिया. 

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टीचर्स की गाइडेंस ने बढ़ाया आत्मविश्वास

ज़ोहा अपने NEET सफर में शिक्षकों से मिले मार्गदर्शन को भी अहम मानती हैं. खासतौर पर सलीम सर और पंकज सर से जुड़े कई अनुभव उनकी तैयारी की यादों का हिस्सा बने. पढ़ाई के दौरान शिक्षकों का लगातार मार्गदर्शन और सवालों को समझने का अवसर उनके लिए उपयोगी रहा. कठिन विषयों को दोबारा समझना, नियमित अभ्यास करना और अपनी कमियों पर काम करना उनकी तैयारी का हिस्सा रहा.

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NEET में हासिल की AIR 4016

लगातार मेहनत और तैयारी के बाद ज़ोहा नियाज़ ने NEET में ऑल इंडिया रैंक 4016 हासिल की. यह उपलब्धि उनके लिए सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने के सपने की ओर एक बड़ा कदम है. ज़ोहा की तैयारी में लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, स्टडी नोट्स, डाउट-सॉल्विंग सपोर्ट और टेस्ट सीरीज जैसे संसाधन शामिल रहे. नियमित टेस्ट और सवालों की प्रैक्टिस से छात्रों को अपनी तैयारी का आकलन करने और कमजोर हिस्सों पर दोबारा काम करने का मौका मिलता है.

मेहनत और निरंतरता बनी सफलता की कुंजी

ज़ोहा नियाज़ की NEET Success Story बताती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए सिर्फ पढ़ाई के घंटे मायने नहीं रखते, बल्कि निरंतरता, सही दिशा और अपनी गलतियों से सीखना भी जरूरी है. AIR 4016 के साथ ज़ोहा ने मेडिकल करियर की ओर एक नई शुरुआत की है. उनके सफर से यह सीख मिलती है कि व्यवस्थित तैयारी और लगातार प्रयास किसी भी विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकते हैं.

Tags: home-hero-pos-3NEETNEET UG 2026Success story
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