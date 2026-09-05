NEET Success Story: आंगनबाड़ी में मां करती काम, पिता हैं किसान, बेटी ने बिना कोचिंग NEET क्रैक कर रचा इतिहास

NEET Success Story: अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किल हालात भी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकते. ओडिशा के मयूरभंज जिले के कप्तिपदा ब्लॉक के महुलापंखा गांव की दो बहनों यज्ञसेनी और दिव्यसेनी ने अपनी मेहनत से इस बात को साबित कर दिया है. गांव में इंटरनेट की सुविधा का अभाव, आर्थिक परेशानियां और कोचिंग की कमी भी उनके डॉक्टर बनने के सपने के रास्ते में दीवार नहीं बन सकीं.

दोनों बहनों ने बिना किसी महंगी कोचिंग के अपनी तैयारी की और NEET परीक्षा में सफलता हासिल की. अब दोनों मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी.

घर में नेटवर्क नहीं मिला तो पहाड़ बना पढ़ाई का ठिकाना

महुलापंखा गांव में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति बेहद कमजोर है. ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में यह समस्या दोनों बहनों के सामने बड़ी चुनौती बनकर आई. लेकिन उन्होंने समस्या से हार मानने के बजाय उसका रास्ता खोज लिया. जब घर में इंटरनेट नहीं चलता था, तो दोनों बहनें मोबाइल लेकर आसपास की पहाड़ियों की ओर निकल जाती थीं. जहां नेटवर्क मिलता, वहीं बैठकर ऑनलाइन क्लास करतीं और पढ़ाई में जुट जातीं. कई घंटे तक पहाड़ी पर बैठकर पढ़ाई करना उनके लिए रोजमर्रा की मेहनत का हिस्सा बन गया था. यह तस्वीर बताती है कि संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा कम नहीं होनी चाहिए.

किसान पिता और आंगनबाड़ी सहायिका मां ने दिया पूरा साथ

यज्ञसेनी और दिव्यसेनी के पिता गौरांग खतुआ किसान हैं, जबकि उनकी मां सुनीता आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में काम करती हैं. सीमित आमदनी में परिवार का खर्च चलाना आसान नहीं था. ऐसे में दोनों बेटियों की मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग का खर्च उठाना संभव नहीं था. इसके बावजूद माता-पिता ने बेटियों का हौसला बनाए रखा. खेती और आंगनबाड़ी से होने वाली आय के सीमित साधनों के बीच उन्होंने बेटियों की पढ़ाई जारी रखने में पूरा सहयोग किया.

बड़ी बहन ने तीसरे, छोटी ने पहले प्रयास में मारी बाजी

यज्ञसेनी ने लगातार प्रयास जारी रखते हुए तीसरे प्रयास में NEET क्वालीफाई किया. वहीं उनकी छोटी बहन दिव्यसेनी ने अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली. दोनों बहनों की उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। गांव के लिए भी यह सफलता गर्व की बात है.

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सिर्फ NEET की सफलता नहीं, हौसले की कहानी

यज्ञसेनी और दिव्यसेनी की कहानी उन हजारों विद्यार्थियों को प्रेरणा देती है जो आर्थिक तंगी, इंटरनेट की समस्या या सीमित शैक्षणिक संसाधनों के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ने का सोचते हैं. इन दोनों बहनों ने दिखाया कि सुविधाएं मंजिल को आसान जरूर बनाती हैं, लेकिन सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज मेहनत, धैर्य और अपने लक्ष्य पर विश्वास है. पहाड़ की चोटी पर बैठकर पढ़ाई करने वाली ये बहनें अब मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ रही हैं और उनका सफर कई युवाओं के लिए उम्मीद की मिसाल बन चुका है.