NEET Story: उम्र बनी नहीं रुकावट! 34 साल बाद 51 की उम्र में क्रैक किया नीट, दो PhD, MBA और अब करेंगे MBBS

NEET Success Story: उम्र को अक्सर सपनों के रास्ते की बाधा माना जाता है, लेकिन तमिलनाडु के 51 वर्षीय सुरेश कुमार ने इस सोच को गलत साबित कर दिया. दो PhD और MBA जैसी उच्च शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने के बाद अब उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई का अपना दशकों पुराना सपना पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. NEET UG 2026 में 720 में से 192 अंक हासिल करने के बाद उन्हें PwD कोटे के तहत सरकारी MBBS सीट मिली है.

नागपट्टिनम जिले के वेलंकन्नी निवासी सुरेश कुमार ने 1992 में 12वीं कक्षा पास की थी. उसी समय से उनकी इच्छा मेडिकल की पढ़ाई करने की थी, लेकिन उन्हें मेडिकल सीट नहीं मिल सकी. इसके बाद उन्होंने फार्माकोलॉजी में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया, MBA की डिग्री हासिल की और दो PhD पूरी कीं. वर्तमान में वह डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं.

2022 में असफलता, 2026 में सफलता

मेडिकल प्रवेश के लिए उम्र की सीमा हटने के बाद कुमार ने 2022 में पहली बार NEET दिया था, लेकिन वह सफल नहीं हुए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. करीब 18 महीने की तैयारी के बाद उन्होंने 2026 में दोबारा परीक्षा दी और इस बार 192 अंक हासिल कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का रास्ता बनाया.

फुल-टाइम नौकरी के साथ NEET की तैयारी करना उनके लिए आसान नहीं था. वह अक्सर रात 10 बजे से आधी रात तक पढ़ाई करते थे. अपने बेटे को बायोलॉजी पढ़ाने के दौरान भी वह खुद विषयों को दोहराते थे. पुराने प्रश्नपत्र हल करना और पिछले वर्षों के प्रदर्शन का विश्लेषण उनकी तैयारी का अहम हिस्सा रहा.

सड़क हादसे ने दी नई प्रेरणा

कुमार के लिए मेडिकल की पढ़ाई केवल एक पुराना सपना नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है. एक सड़क दुर्घटना के बाद उनकी चलने-फिरने की क्षमता प्रभावित हुई. इसी अनुभव ने उन्हें मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा को फिर से मजबूत करने के लिए प्रेरित किया. उनकी पत्नी दुर्गा, जो शिक्षिका हैं और परिवार ने उनके इस फैसले का पूरा समर्थन किया. उनके दो बच्चे हैं, जो फिलहाल 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं.

अब 7 किलोमीटर साइकिल से कॉलेज जाएंगे

कुमार अपनी 72 वर्षीय मां के साथ रहते हुए मेडिकल कॉलेज तक रोजाना करीब 7 किलोमीटर साइकिल से जाने की योजना बना रहे हैं. उनका कहना है कि सीखने और अपने सपने को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती. तमिलनाडु में विशेष श्रेणियों के लिए आयोजित ऑफलाइन काउंसलिंग में PwD उम्मीदवारों के लिए 224 सीटें थीं, जबकि 108 उम्मीदवारों ने आवेदन किया. इसके मुकाबले स्पोर्ट्स कोटे में 15 सीटों के लिए 280, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 11 सीटों पर 366 और सरकारी स्कूल के 7.5% कोटे में 614 सीटों के लिए 3,806 आवेदक मैदान में थे.