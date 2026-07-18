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NEET Success Story: चारा बेचकर बेटे को बना रही हैं डॉक्टर, मां के संघर्ष की कहानी ने लाखों लोगों को कर दिया भावुक

NEET Success Story: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक मेडिकल छात्र ने बताया कि उसकी मां चारा बेचकर उसकी MBBS की पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं.

By: Munna Verma | Published: July 18, 2026 5:31:15 PM IST

NEET Success Story: चारा बेचकर MBBS की फीस भरने की कहानी हर दिल को छू रही है.
NEET Success Story: चारा बेचकर MBBS की फीस भरने की कहानी हर दिल को छू रही है.


MBBS Success Story: मां का प्यार और त्याग शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता. वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपनी खुशियों, आराम और जरूरतों तक का त्याग कर देती है. ऐसी ही एक मार्मिक कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत रही है. एक वायरल वीडियो में एक मेडिकल छात्र अपनी मां के संघर्ष की ऐसी दास्तान सुनाता है, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं.

वीडियो में युवक बताता है कि उसकी मां वर्षों से चारा बेचकर उसकी MBBS की पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं. वह गर्व और भावुकता के साथ कहता है कि उसकी मेडिकल शिक्षा लगभग पूरी हो चुकी है और अब केवल एक साल की पढ़ाई बाकी है. युवक के अनुसार, उसकी मां ने कभी हालात के आगे हार नहीं मानी. हर दिन मेहनत कर, छोटी-छोटी कमाई जोड़कर उन्होंने अपने बेटे के डॉक्टर बनने का सपना जिंदा रखा. यह कहानी उन लाखों माता-पिता की मेहनत की झलक है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने देते.

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मां का जवाब सुन भावुक हो गए लोग

वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है, जब युवक मुस्कुराते हुए अपनी मां से पूछता है कि मम्मी, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तब हम क्या करेंगे? इस पर मां बेहद सादगी से जवाब देती हैं कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, तब हम धर्म का काम करेंगे. मां का यह जवाब सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू गया. इसमें न धन की इच्छा है, न किसी बड़े सपने की, बल्कि केवल सेवा और अच्छे कार्य करने की भावना दिखाई देती है.

युवक ने माता-पिता के सम्मान का दिया संदेश

वीडियो में युवक केवल अपनी कहानी ही नहीं सुनाता, बल्कि सभी लोगों से एक खास अपील भी करता है. वह कहता है कि इंसान जीवन में जो भी हासिल करता है, उसमें उसके माता-पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है. इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए. उसका कहना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने परिवार के लिए समय निकालना भूलते जा रहे हैं, जबकि माता-पिता को सबसे ज्यादा खुशी अपने बच्चों का साथ और अपनापन देता है.

सोशल मीडिया पर भावुक हुए यूजर्स

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इस पर भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि मां के त्याग का कोई मुकाबला नहीं हो सकता. कुछ लोगों ने कहा कि इस वीडियो ने उन्हें अपने माता-पिता के संघर्ष की याद दिला दी, जबकि कई लोगों ने माना कि सफलता के पीछे केवल व्यक्ति की मेहनत नहीं, बल्कि उसके माता-पिता की अनगिनत कुर्बानियां भी होती हैं.

हर माता-पिता के संघर्ष को सलाम

यह कहानी सिर्फ एक मेडिकल छात्र और उसकी मां की नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की है जहां माता-पिता अपनी जरूरतों से पहले अपने बच्चों के सपनों को रखते हैं. कोई खेतों में मेहनत करता है, कोई मजदूरी करता है और कोई छोटी-सी दुकान या काम करके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है. यह वायरल वीडियो हमें याद दिलाता है कि किसी भी सफलता के पीछे माता-पिता का प्यार, त्याग और संघर्ष सबसे बड़ी ताकत होता है. यदि आपके माता-पिता आपके साथ हैं, तो उनके प्रति सम्मान, समय और आभार व्यक्त करना ही उनके त्याग का सबसे बड़ा सम्मान है.

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