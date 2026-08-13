NEET Success Story: 16 घंटे नहीं, स्मार्ट पढ़ाई से नीट में छाईं यह लड़की, ऐसे लिखी सफलता की नई कहानी

NEET Success Story: नीट की तैयारी कर रहे कई छात्रों के मन में यह धारणा रहती है कि टॉप रैंक हासिल करने के लिए रोजाना 16 से 18 घंटे पढ़ना जरूरी है. लेकिन अहमदाबाद की एक छात्रा की कहानी इस सोच को बदल देती है. उनकी सफलता बताती है कि लंबे समय तक पढ़ने से ज्यादा जरूरी निरंतरता, सही रणनीति, टेस्ट प्रैक्टिस और मानसिक संतुलन है.

जब उन्होंने NEET की तैयारी शुरू की थी, तब उन्हें खुद नहीं लगता था कि वह टॉप प्रदर्शन करने वाले छात्रों में शामिल हो सकती हैं. नियमित मेहनत और लगातार सुधार ने धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगा. हम जिनकी बात कर रहे हैं, उनका नाम हिया जैस्मिन वासवदा है.

बचपन से मजबूत था पढ़ाई का आधार

उनकी तैयारी की नींव काफी पहले रखी जा चुकी थी. कक्षा 2 से ही वह गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के ओलंपियाड में हिस्सा लेती थीं. इससे उनकी एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम-सॉल्विंग और MCQ सॉल्व करने की स्किल्स मजबूत हुईं. कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्होंने 99 प्रतिशत अंक हासिल किए और अहमदाबाद में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, हालांकि इस उपलब्धि के बाद भी उनका लक्ष्य डॉक्टर बनना स्पष्ट रहा.

परिवार ने पढ़ाई को बनाया आसान

उनकी सफलता में परिवार के सहयोग की बड़ी भूमिका रही. उनकी दादी बायोलॉजी टीचर थीं और उन्होंने NCERT के कॉन्सेप्ट समझने में मदद की. माता-पिता ने भी पढ़ाई के घंटों का दबाव बनाने के बजाय उन्हें शांत और सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित किया. इस सपोर्ट सिस्टम ने परीक्षा की तैयारी के दौरान तनाव को संभालने में काफी मदद की.

रोज 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी से शुरू हुआ सफर

उनकी रणनीति का सबसे खास पहलू था कि उन्होंने शुरुआत से ही खुद को घंटों पढ़ाई के दबाव में नहीं रखा. नियमित क्लास के साथ वह करीब 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी करती थीं. NEET से पहले के आखिरी छह महीनों में उन्होंने पढ़ाई का समय बढ़ाकर करीब 12-14 घंटे किया. उनका मानना था कि बिना फोकस के लंबे समय तक किताबों के सामने बैठने से बेहतर है कम समय में पूरी एकाग्रता से पढ़ना.

NCERT को नजरअंदाज करना पड़ा भारी

तैयारी के दौरान उनसे गलतियां भी हुईं. शुरुआत में उन्होंने फिजिक्स और केमेस्ट्री में NCERT रिविजन को कुछ समय के लिए टाल दिया और सवालों की प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दिया. बाद में उन्हें महसूस हुआ कि NCERT की गहरी समझ NEET की तैयारी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है. उनकी सलाह है कि छात्रों को NCERT को आखिरी महीनों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए.

टेस्ट, रिविजन और गलतियों से मिली बढ़त

नियमित टेस्ट उनके सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे. टेस्ट के बाद प्रदर्शन का विश्लेषण करके वह अपनी कमजोरियों को पहचानती थीं और अगली तैयारी में उन्हें सुधारती थीं. कोचिंग डाउट-सॉल्विंग सेशन और डिजिटल ऐप ने भी उनकी तैयारी को व्यवस्थित रखने में मदद की.

पढ़ाई के साथ खुद के लिए भी समय

NEET की तैयारी के बावजूद उन्होंने एक्सरसाइज, एरोबिक्स, ड्रॉइंग और नॉवेल पढ़ने जैसे शौक नहीं छोड़े. जरूरत पड़ने पर वह ब्रेक और पावर नैप लेती थीं. इससे लंबे समय तक पढ़ाई के दौरान बर्नआउट से बचने में मदद मिली.

NEET Aspirants के लिए आसान मंत्र

उनकी कहानी का संदेश साफ है कि पढ़ाई के घंटे गिनने के बजाय अपनी पढ़ाई की गुणवत्ता पर ध्यान दें. रोजाना पढ़ें, NCERT मजबूत करें, टेस्ट का विश्लेषण करें, अपनी गलतियों से सीखें और मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें. यह सफर साबित करता है कि NEET में सफलता पाने के लिए जिंदगी से खुशी हटाना जरूरी नहीं. स्मार्ट तैयारी, अनुशासन और खुद पर भरोसा हो तो मेडिकल का सपना जरूर मजबूत किया जा सकता है.

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