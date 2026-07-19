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NEET Success Story: Re-NEET ने बदली किस्मत, बने मध्य प्रदेश टॉपर, अब यहां से करना चाहते हैं MBBS

NEET UG 2026 में AIR 46 हासिल करने वाले मध्य प्रदेश के टॉपर आर्यमन सोलंकी ने बताया कि दोबारा परीक्षा का फैसला उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ.

By: Munna Verma | Published: July 19, 2026 12:15:18 PM IST

NEET Success Story: Jabalpur के आर्यमन सोलंकी बने MP टॉपर
NEET Success Story: Jabalpur के आर्यमन सोलंकी बने MP टॉपर


NEET Success Story: नीट यूजी 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी आर्यमन सोलंकी चर्चा में हैं. उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 46 हासिल कर राज्य में टॉप किया है. खास बात यह है कि आर्यमन का मानना है कि दोबारा आयोजित NEET परीक्षा (Re-NEET) उनके लिए एक बड़ा अवसर साबित हुई. उनका कहना है कि अतिरिक्त तैयारी के समय ने न केवल उनके अंक बढ़ाए, बल्कि उनकी ऑल इंडिया रैंक में भी उल्लेखनीय सुधार किया.

17 जुलाई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा घोषित परिणामों के बाद आर्यमन की सफलता की कहानी लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है.

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Re-NEET की घोषणा से पहले हुई निराशा, फिर बदला नजरिया

आर्यमन ने बताया कि जब पहली बार दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा हुई, तब वे काफी निराश हुए थे. उनका पहला पेपर अच्छा गया था और उन्हें उम्मीद थी कि वे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. हालांकि, कुछ समय बाद उन्होंने इस फैसले को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया. उनके अनुसार, यदि परीक्षा दोबारा हो रही है तो यह सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है. उन्होंने इसे चुनौती नहीं बल्कि खुद को और बेहतर बनाने का मौका माना.

अतिरिक्त समय का किया सही इस्तेमाल

आर्यमन ने बताया कि दोबारा परीक्षा तक मिले समय में उन्होंने कोई नया विषय शुरू नहीं किया. इसके बजाय उन्होंने अपनी रणनीति को मजबूत किया. उनकी तैयारी का फोकस रहा:

फिजिक्स और केमिस्ट्री के अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास
बायोलॉजी की तैयारी केवल NCERT पुस्तकों से
रोजाना फुल-लेंथ मॉक टेस्ट देना
नियमित रिवीजन और कमजोर टॉपिक्स पर विशेष ध्यान

इसी रणनीति ने उन्हें बेहतर स्कोर और AIR 46 हासिल करने में मदद की.

AIIMS दिल्ली में पढ़ाई करना है सपना

आर्यमन का अगला लक्ष्य देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में शामिल AIIMS दिल्ली में MBBS की पढ़ाई करना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी रुचि यूरोलॉजी में है, लेकिन मेडिकल शिक्षा के दौरान वे विभिन्न स्पेशलाइजेशन को समझने के बाद अंतिम फैसला लेना चाहेंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पिता, जो स्वयं एक यूरोलॉजिस्ट हैं, ने कभी उन पर किसी विशेष शाखा को चुनने का दबाव नहीं डाला.

माता-पिता ने सफलता का बताया राज

आर्यमन के माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं। उनकी मां का कहना है कि आर्यमन बचपन से ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे हैं और उन्होंने हमेशा अनुशासन के साथ पढ़ाई की. वहीं उनके पिता ने कहा कि बेटे का AIIMS दिल्ली में दाखिला पूरे परिवार का सपना है और उन्हें विश्वास है कि आर्यमन आगे भी इसी तरह सफलता हासिल करेंगे.

NEET UG 2026: इस साल के नतीजों की बड़ी बातें

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 17 जुलाई 2026 को NEET UG 2026 का रिजल्ट जारी किया. इस वर्ष परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की गई थी. इससे पहले पेपर लीक विवाद के कारण पहली परीक्षा रद्द कर दी गई थी. एजेंसी के अनुसार, लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 11.21 लाख अभ्यर्थी मेडिकल और डेंटल अंडरग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए क्वालिफाई हुए.

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Tags: AIMShome-hero-pos-6MBBSNEETSuccess story
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