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NEET Success Story: दादा चलाते थे रिक्शा, सरकारी स्कूल से पोते ने की पढ़ाई, अब नीट में लिखी नई इबारत

NEET UG Success Story: बिहार के मुजफ्फरपुर के आदित्य ने NEET UG में AIR 946 हासिल कर अपने गांव के पहले मेडिकल छात्र बनने का गौरव प्राप्त किया.

By: Munna Verma | Published: July 18, 2026 11:04:55 AM IST

NEET Success Story: रिक्शा चालक के परिवार से निकला NEET स्टार
NEET Success Story: रिक्शा चालक के परिवार से निकला NEET स्टार


NEET UG Success Story: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव रतनौली से निकली सफलता की यह कहानी आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. सीमित संसाधनों और साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद आदित्य ने NEET UG परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 946 और कैटेगरी रैंक 295 हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है. वह अपने गांव से NEET UG परीक्षा पास करने वाले पहले छात्र बन गए हैं.

आदित्य का परिवार आर्थिक रूप से बेहद साधारण रहा है. उनके दादा सौखी साहनी कभी रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे, जबकि उनके पिता हरेंद्र साहनी आज भी एक निजी नौकरी के जरिए घर का खर्च उठाते हैं. आदित्य ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से बिहार बोर्ड के माध्यम से पूरी की. इसके बाद उन्होंने RDS कॉलेज से इंटरमीडिएट में 87 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. लगातार मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ने उन्हें देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक NEET UG में शानदार सफलता दिलाई.

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परिवार के लिए गर्व का पल

आदित्य की सफलता से पूरा साहनी परिवार बेहद उत्साहित है. उनके दादा ने इसे वर्षों की मेहनत का परिणाम बताते हुए कहा कि उनके पोते ने पूरे गांव का सम्मान बढ़ाया है. परिवार का मानना है कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि ग्रामीण छात्रों के लिए एक नई उम्मीद भी है. आदित्य की इस उपलब्धि के बाद गांव के कई छात्र अब मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित हो रहे हैं.

मुजफ्फरपुर के अन्य छात्रों ने भी किया शानदार प्रदर्शन

इस वर्ष NEET UG में मुजफ्फरपुर जिले के कई छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. कांटी के सुमित सर्राफ ने दूसरे प्रयास में AIR 6013 हासिल की. उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतिदिन 10 से 12 घंटे की तैयारी को अपनी सफलता का आधार बताया. वहीं पारू की तन्नू ने 587 अंक, सरैया के आकाश कुमार ने 608 अंक, AIR 7637 और EWS रैंक 821 प्राप्त की. साहेबगंज की दिव्या चेतन ने बिना किसी कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन संसाधनों के सहारे 633 अंक, AIR 3135 और EWS रैंक 284 हासिल कर मिसाल पेश की.

इसके अलावा बैरिया के आर्य प्रकाश ने पहले ही प्रयास में 646 अंक और AIR 1701, जबकि मीनापुर के कौस्तुभ ने AIR 11014 प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया.

बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन

इस बार NEET UG की राष्ट्रीय मेरिट सूची में भी बिहार के छात्रों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. राज्य के आयुष भलोटिया ने AIR 4, रिया रंजन ने AIR 6, रवि कांत दिवाकर ने AIR 55 और आदित्य कुमार ने AIR 73 हासिल कर बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया. इन परिणामों ने यह साबित किया कि बेहतर तैयारी, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास के दम पर किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाला छात्र राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर सकता है.

मुजफ्फरपुर NEET UG टॉपर आदित्य की सफलता केवल एक परीक्षा में मिली रैंक नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और मेहनत की प्रेरक मिसाल है. साधारण परिवार से निकलकर देश की प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना यह संदेश देता है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह नहीं रोक सकते. आदित्य और मुजफ्फरपुर के अन्य सफल छात्रों ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती.

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Tags: home-hero-pos-3NEETNEET Success Storyneet ug
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