NEET Success Story: माता-पिता को खोया, पढ़ाई छूटी, 5 साल दुकान चलाई, अब डॉक्टर बनने की राह पर चले

NEET UG 2026 Success Story: कभी-कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नहीं, कई बार शुरुआत करनी पड़ती है. अभिषेक कुमार अग्रवाल की NEET Success Story भी ऐसे ही संघर्ष, परिवार के सहयोग और दोबारा सपने देखने की कहानी है. वर्ष 2020 में NEET में 600 अंक हासिल करने के बावजूद मेडिकल सीट से चूकने वाले अभिषेक ने जिंदगी के बेहद कठिन दौर के बाद फिर पढ़ाई शुरू की और NEET UG 2026 में 720 में से 673 अंक हासिल कर AIR 422 प्राप्त की.

असम के रहने वाले अभिषेक बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखते थे. पढ़ाई में भी वह अच्छे रहे और CBSE कक्षा 10 में 9.8 CGPA हासिल किया. मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए वह 2020 में कोटा पहुंचे. मेहनत के बाद उन्होंने NEET 2020 में 600 अंक हासिल किए. लेकिन अच्छे स्कोर के बावजूद उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका. राजस्थान में पढ़ाई और असम से मूल निवास होने के कारण वह राज्य कोटे से जुड़ी पात्रता का लाभ नहीं उठा पाए। वहीं, 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत भी उन्हें सीट नहीं मिली.

आर्थिक परेशानियों और बढ़ती निराशा के बीच उन्होंने कोटा छोड़ दिया और असम लौटकर परिवार के कारोबार में हाथ बंटाना शुरू कर दिया.

माता-पिता को खोने के बाद संभाली परिवार की जिम्मेदारी

अभिषेक के लिए मुश्किल समय अभी खत्म नहीं हुआ था. वर्ष 2021 में गंभीर बीमारी के बाद उनके पिता का निधन हो गया. इसके बाद नवंबर 2024 में उनकी मां की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई. माता-पिता के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी अभिषेक पर आ गई. डॉक्टर बनने का सपना कहीं पीछे छूट गया और वह हार्डवेयर व केमिकल कारोबार संभालने में जुट गए. करीब पांच साल तक उनकी पढ़ाई से दूरी बनी रही.

सात बहनों ने फिर जगाई डॉक्टर बनने की उम्मीद

जब अभिषेक को लगा कि मेडिकल करियर का सपना शायद अब पूरा नहीं हो पाएगा, तब उनकी सात बहनें उनके साथ खड़ी हुईं. उन्होंने अभिषेक को एक बार फिर NEET की तैयारी शुरू करने के लिए प्रेरित किया. बहनों ने उनकी कोटा में पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने का फैसला किया. परिवार के इस भरोसे ने अभिषेक को नई ऊर्जा दी. उन्होंने फरवरी 2025 में दोबारा तैयारी शुरू की और मई 2025 में कोटा लौटकर पूरी तरह परीक्षा की तैयारी में जुट गए.

NEET UG 2026 में 673 अंक, हासिल की AIR 422

लगातार मेहनत का नतीजा NEET UG 2026 के रिजल्ट में दिखाई दिया. अभिषेक ने 673/720 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक 422 प्राप्त की. इस उपलब्धि के साथ उनका डॉक्टर बनने का सपना एक बार फिर उनके सामने है. अब अभिषेक AIIMS में MBBS करने की उम्मीद रखते हैं. उनका लक्ष्य आगे चलकर न्यूरोसर्जन बनना और चिकित्सा के जरिए लोगों की सेवा करना है.

अभिषेक की कहानी सिर्फ NEET में रैंक हासिल करने की कहानी नहीं है. यह बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सही लोगों का साथ और अपने लक्ष्य के प्रति दोबारा खड़े होने का साहस जिंदगी की दिशा बदल सकता है.