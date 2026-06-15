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NEET Scam Alert: साइबर फ्रॉड गिरोह ने 15000000 की ठगी, 1000 लोगों से किया संपर्क, ऐसे खुला राज

NEET Scam Alert: अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने NEET पेपर लीक के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया. यह गिरोह Telegram के जरिए छात्रों से पैसे ऐंठते थे.

By: Munna Verma | Published: June 15, 2026 3:23:39 PM IST

NEET Scam Alert: साइबर क्राइम का बड़ा खुलासा
NEET Scam Alert: साइबर क्राइम का बड़ा खुलासा


NEET Scam Alert: अहमदाबाद शहर की साइबर क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर-राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों और अभिभावकों को फर्जी RE-NEET परीक्षा प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी कर रहा था.

जांच में सामने आया कि आरोपी विभिन्न टेलीग्राम चैनलों और आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे. इन चैनलों पर पोस्ट, मैसेज और विज्ञापनों के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि उनके पास RE-NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र उपलब्ध हैं. छात्रों और उनके माता-पिता को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने और प्रश्नपत्र पहले से उपलब्ध कराने का झूठा वादा करके पैसे वसूले जाते थे.

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ऑनलाइन ठगी से करोड़ों का लेन-देन

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि इस नेटवर्क के जरिए कई बैंक खातों में लगभग 1.5 करोड़ का लेन-देन हुआ है. आरोपियों ने अलग-अलग राज्यों से आई करीब 12 शिकायतों के आधार पर पकड़े गए बैंक खातों का इस्तेमाल किया. इसके अलावा, पिछले एक महीने में करीब 1,000 मोबाइल नंबरों और टेलीग्राम अकाउंट्स से संपर्क कर लोगों को फंसाने की कोशिश की गई.

NEET के नाम पर छात्रों को बनाया निशाना

यह गिरोह खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निशाना बना रहा था. परीक्षा में सफलता दिलाने और प्रश्नपत्र लीक होने का झांसा देकर छात्रों को मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता था. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने “Raghav_singh_neet” सहित कई फर्जी टेलीग्राम चैनल बनाए थे और इन्हें “Private Mafia” नामक यूज़र को हैंडल करने के लिए दिया गया था.

अन्य साइबर फ्रॉड गतिविधियां भी उजागर

पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि आरोपियों का नेटवर्क सिर्फ NEET तक सीमित नहीं था. वे “Trade With Karol” और “PANKAJ BHARDWAJ” जैसे नामों से निवेश धोखाधड़ी भी चला रहे थे. इसके साथ ही लगभग 44 फर्जी वेबसाइटों का इस्तेमाल गेमिंग, सट्टेबाजी और अन्य ऑनलाइन फ्रॉड गतिविधियों के लिए किया जा रहा था.

कानूनी कार्रवाई और धाराएं

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और IT एक्ट 66(D) के तहत मामला दर्ज किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजस्थान निवासी सुमेर सिंह और आकाश के रूप में हुई है.

पुलिस की चेतावनी और अपील

साइबर क्राइम ब्रांच ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत टेलीग्राम चैनल या सोशल मीडिया दावों पर भरोसा न करें. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रश्नपत्र, परिणाम बदलाव या एडमिशन गारंटी जैसे दावे पूरी तरह फर्जी होते हैं. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर तुरंत करें.

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Tags: Ahmedabad PoliceNEETNEET Scam
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