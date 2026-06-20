Home > उत्तर प्रदेश > NEET री-टेस्ट का दर्द, 37 दिनों में 12 छात्रों की मौत, टूट गए डॉक्टर बनने के सपने

NEET री-टेस्ट का दर्द, 37 दिनों में 12 छात्रों की मौत, टूट गए डॉक्टर बनने के सपने

NEET 2026 री-टेस्ट की घोषणा के बाद देशभर में 12 छात्रों की आत्महत्या ने परीक्षा प्रणाली, मानसिक दबाव और छात्र कल्याण पर गंभीर बहस छेड़ दी है.

By: Munna Verma | Published: June 20, 2026 8:40:35 AM IST

NEET विवाद में 12 परिवारों का उजड़ता संसार
NEET विवाद में 12 परिवारों का उजड़ता संसार


NEET 2026 Re-Test Controversy: देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 से जुड़े विवाद ने केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. 3 मई को आयोजित परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोपों के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई और 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया. इस फैसले के बाद एक महीने के भीतर देश के विभिन्न राज्यों में कम से कम 12 छात्रों ने आत्महत्या कर ली.

राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक 22 वर्षीय छात्र को पूरा भरोसा था कि वह इस बार NEET में सफल होगा. परीक्षा देने के बाद उसने अपने पिता से कहा था कि उसका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है कि उसे कोई नहीं रोक सकता. लेकिन परीक्षा रद्द होने और री-टेस्ट की घोषणा ने उसे गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया. कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

You Might Be Interested In

ऐसी ही कहानियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और गोवा से भी सामने आईं, जहां छात्रों ने परीक्षा से जुड़ी अनिश्चितता, दबाव और भविष्य की चिंता के बीच आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया.

मानसिक दबाव बना बड़ी चुनौती

कई मामलों में छात्रों ने सुसाइड नोट छोड़े, जिनमें उन्होंने दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत न होने, असफलता के डर और परिवार की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने की पीड़ा व्यक्त की. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ छात्रों ने लिखा कि उन्हें लग रहा था कि उनकी वर्षों की मेहनत अचानक बेकार हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का अत्यधिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और सफलता को जीवन-मृत्यु का प्रश्न बना देना युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है.

परिवारों की अधूरी उम्मीदें

इन घटनाओं ने कई परिवारों को गहरे सदमे में छोड़ दिया है। कुछ परिवारों ने न्याय और मुआवजे की मांग उठाई है, जबकि कई अब भी अपने बच्चों की असामयिक मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. माता-पिता का कहना है कि उनके बच्चों ने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया था और परीक्षा रद्द होने से उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया.

शिक्षा व्यवस्था के लिए चेतावनी

NEET री-टेस्ट विवाद केवल परीक्षा प्रबंधन की विफलता नहीं है, बल्कि यह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, समय पर निर्णय और प्रभावी मनोवैज्ञानिक सहायता तंत्र विकसित करना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है.

इन 12 मौतों ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था छात्रों के सपनों को संवार रही है या उन पर असहनीय दबाव डाल रही है.

Tags: home-hero-pos-4NEETneet ugNTA
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?

June 20, 2026

भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं

June 19, 2026

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026

ज्यादा हींग खाने के नुकसान

June 19, 2026

काजल अग्रवाल की 6 सुपरहिट फिल्में

June 19, 2026

गैस से छुटकारा पाने का आसान उपाय

June 19, 2026
NEET री-टेस्ट का दर्द, 37 दिनों में 12 छात्रों की मौत, टूट गए डॉक्टर बनने के सपने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NEET री-टेस्ट का दर्द, 37 दिनों में 12 छात्रों की मौत, टूट गए डॉक्टर बनने के सपने
NEET री-टेस्ट का दर्द, 37 दिनों में 12 छात्रों की मौत, टूट गए डॉक्टर बनने के सपने
NEET री-टेस्ट का दर्द, 37 दिनों में 12 छात्रों की मौत, टूट गए डॉक्टर बनने के सपने
NEET री-टेस्ट का दर्द, 37 दिनों में 12 छात्रों की मौत, टूट गए डॉक्टर बनने के सपने