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NEET Result के बाद अगर नहीं किए ये काम, तो डॉक्टर बनने का सपना रह जाएगा अधूरा

NEET का रिजल्ट आने के बाद असली एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है. अच्छी रैंक के बावजूद अगर इन चीजों पर फोकस नहीं किए है, तो डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा.

By: Munna Verma | Published: July 2, 2026 12:12:48 PM IST

NEET Result के बाद इस काम को करना है जरूरी
NEET Result के बाद इस काम को करना है जरूरी


NEET Result 2026: नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद अधिकांश छात्र यह मान लेते हैं कि उनका सबसे कठिन सफर खत्म हो गया है. लेकिन हकीकत यह है कि NEET Result 2026 केवल मेडिकल करियर की शुरुआत है. अच्छी रैंक हासिल करने के बाद भी यदि काउंसलिंग प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स या कॉलेज चयन में लापरवाही बरती जाए, तो MBBS सीट हाथ से निकल सकती है.

अगर आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाना चाहते हैं, तो रिजल्ट के बाद उठाए गए हर कदम की अहम भूमिका होती है. आइए जानते हैं वे 7 जरूरी काम, जिन्हें समय रहते पूरा करना बेहद जरूरी है.

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1. अपने NEET स्कोर और रैंक का सही विश्लेषण करें

रिजल्ट देखने के बाद केवल प्राप्त अंकों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है. अपनी ऑल इंडिया रैंक (AIR) और कैटेगरी रैंक को भी अच्छी तरह समझें. पिछले वर्षों के कट-ऑफ का विश्लेषण करके यह अंदाजा लगाएं कि MBBS, BDS या अन्य मेडिकल कोर्स में आपकी सीट मिलने की कितनी संभावना है. इससे आगे की काउंसलिंग रणनीति बनाना आसान होगा.

2. काउंसलिंग के लिए समय पर रजिस्ट्रेशन करें

NEET रिजल्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया काउंसलिंग है. उम्मीदवारों को ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और अपने राज्य की काउंसलिंग, दोनों की तारीखों पर नजर रखनी चाहिए. निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर अच्छी रैंक होने के बावजूद एडमिशन का मौका छूट सकता है.

3. सोच-समझकर कॉलेजों की चॉइस भरें

कॉलेज चयन केवल पसंद का मामला नहीं बल्कि एक रणनीतिक फैसला होता है. अपनी रैंक के अनुसार ड्रीम कॉलेज, संभावित सरकारी कॉलेज और कुछ सुरक्षित विकल्पों को संतुलित तरीके से प्राथमिकता सूची में शामिल करें. सही चॉइस फिलिंग आपके चयन की संभावना बढ़ा सकती है.

4. सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें

काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों की जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है. इसलिए NEET स्कोरकार्ड, एडमिट कार्ड, 10वीं-12वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र, डोमिसाइल प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) और अन्य आवश्यक दस्तावेज पहले से व्यवस्थित रखें. किसी भी दस्तावेज में त्रुटि या कमी से एडमिशन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

5. काउंसलिंग के हर राउंड पर नजर बनाए रखें

कई छात्र पहले राउंड के बाद प्रक्रिया पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, जबकि दूसरे राउंड, मॉप-अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी कई सीटें उपलब्ध होती हैं. नियमित रूप से अपडेट चेक करने से बेहतर कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

6. सीट अलॉटमेंट के नियमों को समझें

सीट मिलने के बाद उसे स्वीकार करना, अपग्रेड के लिए आवेदन करना या फ्री एग्जिट का विकल्प चुनना. इन सभी नियमों को पहले से समझना जरूरी है. बिना जानकारी के लिया गया निर्णय भविष्य के बेहतर अवसरों को प्रभावित कर सकता है.

7. वैकल्पिक मेडिकल कोर्स पर भी रखें नजर

यदि इस बार MBBS सीट नहीं मिलती है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. BDS, BAMS, BHMS, BSc Nursing और अन्य हेल्थ साइंस कोर्स भी बेहतरीन करियर विकल्प हैं. कई छात्र बेहतर तैयारी के साथ अगले वर्ष NEET दोबारा देकर भी सफलता हासिल करते हैं.

NEET रिजल्ट सफलता की मंजिल नहीं, बल्कि मेडिकल करियर की शुरुआत है. समय पर काउंसलिंग में भाग लेना, सही कॉलेज चुनना, सभी दस्तावेज तैयार रखना और हर राउंड पर नजर बनाए रखना आपके मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की संभावना को काफी मजबूत बनाता है. सही योजना और धैर्य के साथ उठाया गया हर कदम आपको डॉक्टर बनने के सपने के और करीब ले जाता है.

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Tags: NEETNEET Resultneet ugNEET UG Result
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