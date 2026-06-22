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NEET Re-Exam Tragedy: 70 किलोमीटर का सफर तय किया, फिर भी नहीं दे पाई NEET परीक्षा, खाली हाथ लौटना पड़ा

NEET Re-Exam Tragedy: डॉक्टर बनने का सपना संजोए रागिनी विश्वकर्मा री-NEET परीक्षा देने पहुंचीं, लेकिन बारिश और टायर पंचर के कारण कुछ मिनट देर होने से बंद गेट के बाहर ही रह गईं.

By: Munna Verma | Published: June 22, 2026 10:22:43 PM IST

NEET Re-Exam Tragedy: नीट सेंटर के बाहर बिखर गए अरमान
NEET Re-Exam Tragedy: नीट सेंटर के बाहर बिखर गए अरमान


NEET Re-Exam Tragedy: 18 वर्षीय रागिनी विश्वकर्मा का सपना था कि वह डॉक्टर बनकर, विशेषकर कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में दिल की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की जान बचाएं. महीनों की मेहनत, आर्थिक संघर्ष और सीमित संसाधनों के बीच वह NEET की तैयारी कर रही थीं. लेकिन विदिशा में आयोजित री-NEET परीक्षा के दिन उनके सपने पर एक बड़ा झटका लग गया.

रविवार दोपहर विदिशा के सरकारी गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्र पर रागिनी अपने पिता उमेश विश्वकर्मा के साथ पहुंचीं, लेकिन रिपोर्टिंग समय से कुछ ही मिनट देर हो गई. बारिश और रास्ते में टायर पंचर होने की वजह से उनकी यात्रा प्रभावित हुई. जैसे ही वे पहुंचे, परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो चुका था. रागिनी और उनके पिता दोनों ने अंदर प्रवेश के लिए अनुरोध किया, लेकिन नियमों के अनुसार समय सीमा समाप्त होने के कारण अनुमति नहीं दी गई.

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पिता की बेबसी और भावनात्मक दृश्य

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार रागिनी के पिता उमेश एक दिहाड़ी मजदूर हैं. उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई. लेकिन समय सीमा के कारण कोई छूट नहीं मिल सकी. इस दौरान वे भावुक होकर गेट के बाहर गिर पड़े. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों और बाद में सोशल मीडिया पर देखने वालों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला रहा.

तकनीकी प्रक्रिया ने और बढ़ाई मुश्किल

कुछ उम्मीदवारों को बाद में अंदर प्रवेश दिया गया, लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन समय पर पूरा नहीं हो सका. नियमों के अनुसार बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी. इसी प्रक्रिया में देरी ने रागिनी के अवसर को पूरी तरह समाप्त कर दिया.

संघर्ष से भरा रहा सफर

रागिनी का शैक्षणिक सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली इस छात्रा ने रोज़ाना कई किलोमीटर यात्रा कर पढ़ाई की. आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार ने कर्ज लेकर स्कूटर खरीदा ताकि वह कोचिंग और स्कूल जा सके. उन्होंने डिजिटल पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप भी खरीदा, जिसे उन्होंने अपनी पूरी तैयारी का मुख्य साधन बनाया.

सपनों के पीछे छुपा संघर्ष

रोज़ाना 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करने वाली रागिनी को पूरा विश्वास था कि वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी. लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में हुई मामूली देरी ने उनके वर्षों के प्रयासों पर बड़ा असर डाला. अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से आयोजित की गई थी. रिपोर्टिंग समय और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के कड़े नियमों के कारण किसी भी प्रकार की छूट संभव नहीं थी. कुल 1700 से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी.

एक घटना, कई सवाल

यह घटना केवल एक छात्रा की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों उम्मीदवारों की कहानी बन गई है जो तकनीकी या समय संबंधी बाधाओं के कारण परीक्षा से वंचित रह जाते हैं. रागिनी का सपना अभी भी जीवित है, लेकिन इस अनुभव ने परीक्षा प्रणाली में मानवीय संवेदनशीलता पर एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है.

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