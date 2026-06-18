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NEET Re-Exam 2026: नीट री-एग्जाम में करना है अच्छा स्कोर, तो इन बातों का रखें ध्यान, मिल जाएगी MBBS की सीट

NEET Re-Exam 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी सलाह है. अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लिए तो नीट री-एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 18, 2026 1:29:04 PM IST

NEET Re-Exam 2026: नीट यूजी री-एग्जाम क्रैक करने के लिए इन बातों पर करें फोकस
NEET Re-Exam 2026: नीट यूजी री-एग्जाम क्रैक करने के लिए इन बातों पर करें फोकस


NEET Re-Exam 2026 Preparation Tips: नीट री-एग्जाम की घोषणा के बाद कई छात्रों के मन में मिश्रित भावनाएं हैं. लंबे समय तक तैयारी करने के बाद दोबारा परीक्षा देने की स्थिति ने कुछ छात्रों को तनाव, चिंता और मानसिक थकान का सामना करने पर मजबूर कर दिया है. हालांकि यह महसूस करना पूरी तरह स्वाभाविक है, क्योंकि लगभग हर उम्मीदवार इसी तरह की भावनाओं से गुजर रहा है.

ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यह है कि छात्र अपनी अब तक की मेहनत पर भरोसा रखें. महीनों की तैयारी, मॉक टेस्ट और वास्तविक परीक्षा का अनुभव आपके साथ है. इसलिए यह समय नई चीजें सीखने का नहीं, बल्कि पहले से तैयार विषयों को मजबूत करने का है.

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नई शुरुआत नहीं, पुराने ज्ञान को मजबूत करने का समय

कई छात्र सोचते हैं कि उन्हें फिर से पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम दिनों में नए टॉपिक्स शुरू करने के बजाय महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, NCERT के प्रमुख बिंदु, डायग्राम और रिवीजन नोट्स पर ध्यान देना अधिक फायदेमंद होता है. साथ ही पिछली परीक्षा या मॉक टेस्ट में हुई गलतियों का विश्लेषण करना भी बेहद जरूरी है. इससे परीक्षा में दोबारा वही त्रुटियां करने से बचा जा सकता है.

परीक्षा कठिन हो तो घबराएं नहीं

अक्सर छात्रों के मन में यह सवाल होता है कि री-एग्जाम का स्तर पहले की तुलना में कठिन होगा या आसान. इसका जवाब परीक्षा होने के बाद ही मिल सकता है. लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि पेपर कठिन होगा तो वह सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से चुनौतीपूर्ण होगा. ऐसी स्थिति में वही छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो दबाव में भी शांत बने रहते हैं. कठिन प्रश्न देखकर घबराने के बजाय उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना और बाद में वापस आना एक बेहतर रणनीति हो सकती है.

परीक्षा के दौरान अपनाएं स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट

NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षा में समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है. परीक्षा शुरू होते ही पहले उन प्रश्नों को हल करें जो आसान और परिचित लगें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक दबाव कम होता है. किसी एक कठिन प्रश्न पर अधिक समय खर्च करने से बचें. हर सवाल को हल करने की बजाय सही सवालों का चयन और उच्च सटीकता बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है.

परीक्षा से पहले रखें इन बातों का ध्यान

परीक्षा से एक दिन पहले एडमिट कार्ड, फोटो पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लें. परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की योजना पहले से बना लें ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी न हो. पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं. देर रात तक पढ़ाई करने के बजाय अपने शरीर और दिमाग को आराम देना अधिक लाभदायक साबित हो सकता है.

याद रखें, एक परीक्षा आपकी पहचान नहीं

NEET एक महत्वपूर्ण परीक्षा जरूर है, लेकिन यह किसी छात्र की पूरी क्षमता को परिभाषित नहीं करती. आपके अंक केवल उस दिन के प्रदर्शन को दर्शाते हैं, जबकि आपकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण कहीं अधिक मूल्यवान हैं. परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय अपनी तैयारी पर भरोसा रखें. आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ दिया गया प्रयास अक्सर बेहतर परिणाम लेकर आता है. यही विश्वास आपको अपने डॉक्टर बनने के सपने के एक कदम और करीब ले जाएगा.

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Tags: NEETneet ugNTA
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