NEET Re Exam Mock Drill: कल NEET Re-Exam, आज देशभर में मॉक ड्रिल; हेलीकॉप्टर से होगी पेपर डिलीवरी; सेना भी मैदान में तैनात

NEET Re Exam Mock Drill: NEET री-एग्जाम को लेकर NTA ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. कल 21 जून को नीट के छात्र एक बार फिर से एग्जाम देने वाले हैं. एग्जाम से ठीक एक दिन पहले आज NTA एक बड़ी मॉक ड्रिल करने जा रहा है. इसके लिए भी NTA अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है. पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए इस बार सख्त से सख्त कदम उठाए गए हैं.

कब होगी मॉक ड्रिल?

बता दें कि, आज दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर मॉक ड्रिल कर प्रैक्टिस की जाएगी. ये प्रैक्टिस 5000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर की जानी है. इस दौरान मीडिया को परीक्षा केंद्रों के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पेपर पहुंचाने से लेकर एग्जाम सिमुलेशन की प्रैक्टिस की जाने वाली है. ताकी पेपर लीक की घटना को रोका जा सकें.

हेलीकॉप्टर से पहुंचाए जाएंगे पेपर

भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से 18 नोडल सेंटर्स पर पेपर पहुंचाए जाएंगे. पेपर पहले दिल्ली से एयरक्राफ्ट के जरिए भेजे जाएंगे. फिर संवेदनशील जगहों पर प्रश्नपत्र की डिलीवरी की जाएगी. पेपर के केंद्रों तक पहुंचने के बाद CRPF और CISF की दो-स्तरीय सुरक्षा रहेगी. पेपर खत्म होने तक सैना एग्जाम सेंटर पर ही तैनात रहेगी.

दिल्ली में कुल 97 परीक्षा केंद्र

दिल्ली-NCR में नीट एग्जाम के लिए 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिसमें केंद्र के स्कूल और दिल्ली सरकारी के स्कूल शामिल किए गए हैं. NTA ने एक खास पोर्टल की भी शुरूआत की है. अगर को पेपर लीक की अफवाह या फिर फर्जी वेबसाइट चला रहा है, तो उसकी जानकारी पोर्टल पर दी जा सकती है. NTA ने कहा कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा. साथ ही छात्रों से अपील की गई है कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही जानकारी लें.