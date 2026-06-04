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Re-NEET एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप कब होगी जारी? neet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

NEET Re-Exam 2026 City Intimation Slip Soon: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) यूजी 2026 देश भर में एक बार फिर होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सिटी इंटिमेशन स्लिप कब होगी जारी.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 4, 2026 1:17:22 PM IST

NEET ReExam 2026 City Intimation Slip Soon (Photo- Meta AI)
NEET ReExam 2026 City Intimation Slip Soon (Photo- Meta AI)


NEET Re-Exam 2026 City Intimation Slip Soon: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) यूजी 2026 देश भर में 3 मई को आयोजित की गई थी. एग्जाम के तुरंत बाद, कुछ केंद्रों से पेपर लीक की खबरें सामने आईं, जिसके वजह से अधिकारियों ने कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम रद्द कर दिए और नए सिरे से एग्जाम की घोषणा की. री: एग्जाम अब 21 जून को होना है और छात्र सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

सिटी इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड से पहले जारी किया जाता है. इससे अभ्यर्थियों को ये जानने में मदद मिलती है कि वे किस शहर में एग्जाम देंगे. इससे उस शहर का पता चल जाएगा जहां वे एग्जाम देंगे. ये जानकारी छात्रों और उनके परिवारों को पहले से यात्रा योजना बनाने में मदद करती है, खासकर यदि आवंटित केंद्र दूसरे शहर में है. 3 मई के एग्जाम के लिए, सिटी इंटिमेशन स्लिप 20 अप्रैल को जारी की गई थी. इसी शेड्यूल के अनुसार, 21 जून की री: एग्जाम के लिए स्लिप 7 जून या 8 जून के आसपास जारी की जा सकती है.

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 NEET UG 2026 री: एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप कैसे करें डाउनलोड

लिंक उपलब्ध होने पर छात्र एनईईटी यूजी री: एग्जाम शहर सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए स्टेप का पालन कर सकते हैं:

  • NEET की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर सिटी इंटिमेशन स्लिप लिंक खोलें.
  • आपको सभी जरूरी लॉगिन डिटेल दर्ज करना चाहिए.
  • जानकारी सबमिट करें.
  • आवंटित परीक्षा शहर स्क्रीन पर दिखाई होगा.
  • सभी डिटेल्स को सही से जांचें.
  • स्लिप डाउनलोड करें और संदर्भ के लिए एक प्रति अपने पास रखें.
  • सुविधा के लिए प्रिंटआउट भी लिया जा सकता है.
  • सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड और अन्य एग्जाम समाचारों पर अपडेट के लिए ऑफिशियल साइट देखते रहें.

Tags: NEET Re-Exam 2026NEET Re-Exam 2026 City Intimation Slip release dateNEET Re-Exam 2026 City Intimation Slip Soon
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