Re-NEET एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप कब होगी जारी? neet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

NEET Re-Exam 2026 City Intimation Slip Soon: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) यूजी 2026 देश भर में 3 मई को आयोजित की गई थी. एग्जाम के तुरंत बाद, कुछ केंद्रों से पेपर लीक की खबरें सामने आईं, जिसके वजह से अधिकारियों ने कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम रद्द कर दिए और नए सिरे से एग्जाम की घोषणा की. री: एग्जाम अब 21 जून को होना है और छात्र सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

सिटी इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड से पहले जारी किया जाता है. इससे अभ्यर्थियों को ये जानने में मदद मिलती है कि वे किस शहर में एग्जाम देंगे. इससे उस शहर का पता चल जाएगा जहां वे एग्जाम देंगे. ये जानकारी छात्रों और उनके परिवारों को पहले से यात्रा योजना बनाने में मदद करती है, खासकर यदि आवंटित केंद्र दूसरे शहर में है. 3 मई के एग्जाम के लिए, सिटी इंटिमेशन स्लिप 20 अप्रैल को जारी की गई थी. इसी शेड्यूल के अनुसार, 21 जून की री: एग्जाम के लिए स्लिप 7 जून या 8 जून के आसपास जारी की जा सकती है.

NEET UG 2026 री: एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप कैसे करें डाउनलोड

लिंक उपलब्ध होने पर छात्र एनईईटी यूजी री: एग्जाम शहर सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए स्टेप का पालन कर सकते हैं: