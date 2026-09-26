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NEET Success Story: जब सिर्फ सवाल हल करना पड़ा कम, तो बदली पढ़ाई की रणनीति, ऐसे NEET PG में किया टॉप

NEET PG 2026 में डॉ. मोनीश कन्नन आर ने 641 अंक लेकर AIR 1 हासिल की. उनकी सफलता के पीछे रणनीति, लगातार रिवीजन, अभ्यास और गलतियों से सीखने की आदत रही.

By: Munna Verma | Published: September 26, 2026 10:58:49 AM IST

NEET PG Topper Story: डॉ. मोनीश कन्नन ने ऐसे रची सफलता की कहानी
NEET PG Topper Story: डॉ. मोनीश कन्नन ने ऐसे रची सफलता की कहानी


NEET PG Topper Success Story: नीट पीजी जैसी कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए केवल ज्यादा सवाल हल करना काफी नहीं है. सही रणनीति, लगातार रिवीजन और अपनी गलतियों से सीखना भी उतना ही जरूरी है. NEET PG 2026 में AIR 1 हासिल करने वाले डॉ. मोनीश कन्नन आर की कहानी इसी बात की मिसाल है. उन्होंने 720 में से 641 अंक हासिल कर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया.

शुरुआत में मोनीश की तैयारी का बड़ा हिस्सा MCQ प्रैक्टिस पर केंद्रित था. लेकिन तैयारी आगे बढ़ने के साथ उन्हें महसूस हुआ कि मेडिकल के विशाल सिलेबस को केवल सवालों के जरिए कवर करना मुश्किल है. इसके बाद उन्होंने पढ़ाई को व्यवस्थित किया और रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लियर करने तथा लगातार अभ्यास को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया.

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10 हजार से ज्यादा MCQ और 445 लीडरबोर्ड

मोनीश की तैयारी में नियमित प्रैक्टिस की अहम भूमिका रही. उनके इंटरव्यू के मुताबिक, उन्होंने करीब 10,425 MCQ हल किए और 445 लीडरबोर्ड में हिस्सा लिया. इनमें 85 बार उन्होंने पहला स्थान हासिल किया. हर टेस्ट में टॉप करना उनका लक्ष्य नहीं था. वे अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करते थे और यह समझने की कोशिश करते थे कि गलती कहां हुई. उन्होंने गलत सवालों और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को एक अलग नोटबुक में दर्ज किया, ताकि परीक्षा से पहले उन्हें दोबारा देखा जा सके.

वर्कबुक को चार से पांच बार किया रिवाइज

मोनीश की तैयारी में रिवीजन को खास जगह मिली. उन्होंने अपनी वर्कबुक को परीक्षा से पहले करीब चार से पांच बार दोहराया. प्रत्येक रिवीजन के दौरान वे कमजोर टॉपिक्स को चिन्हित करते और अगली बार उन्हीं हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देते थे. उनकी कोशिश थी कि पढ़ाई के दौरान सभी 19 विषयों से लगातार संपर्क बना रहे. वे उसी दिन पढ़ाए गए विषयों को भी दोहराते थे. उनका मानना था कि जल्दी-जल्दी पेज खत्म करने से बेहतर है कि कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा जाए.

खराब रिजल्ट के बाद कई हफ्तों तक नहीं कर पाए पढ़ाई

मोनीश की सफलता की कहानी में मुश्किल दौर भी आया. एक अपेक्षा से खराब प्रदर्शन के बाद वे करीब तीन से चार सप्ताह तक पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए. इसके बाद उन्होंने खुद पर दबाव बढ़ाने के बजाय अपनी स्थिति को समझा और पढ़ाई का माहौल बदलने के लिए लाइब्रेरी जाना शुरू किया. उन्होंने नींद, वॉक, जॉगिंग और मेडिटेशन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया. इस दौरान परिवार का प्रोत्साहन उनके लिए महत्वपूर्ण रहा. धीरे-धीरे उन्होंने दोबारा पढ़ाई की रफ्तार पकड़ी और परीक्षा से पहले अंतिम हफ्तों में अपनी तैयारी को और मजबूत किया.

NEET PG उम्मीदवारों के लिए मोनीश की सीख

मोनीश के मुताबिक, उम्मीदवारों को एक भरोसेमंद सोर्स, नियमित MCQ प्रैक्टिस और बार-बार रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए. हर दिन एक जैसा प्रदर्शन संभव नहीं होता, इसलिए खराब दिन या कम स्कोर के बाद दोबारा तैयारी में लौटना जरूरी है. उनकी AIR 1 की यात्रा बताती है कि बड़ी सफलता केवल घंटों पढ़ने से नहीं, बल्कि गलतियों को पहचानने, कमजोरियों पर काम करने और लगातार रिवीजन करने की आदत से भी बनती है. यह लेख डॉ. मोनीश कन्नन आर के YouTube इंटरव्यू और NEET PG 2026 परिणाम से संबंधित उपलब्ध जानकारी पर आधारित है.

Tags: NEETNEET Success StorySuccess story
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