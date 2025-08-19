NEET PG 2025 Result: खत्म होगा इंतजार! आज जारी हो सकता है नीट पीजी का रिजल्ट, इस तरह करें चेक

NEET PG 2025 Result: नीट पीजी परीक्षा में शामिल हुए छात्रों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। जी हाँ, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) NEET PG परीक्षा का परिणाम आज यानी 19 अगस्त 2025 को घोषित कर सकता है। वहीँ जैसे ही परिणाम जारी होंगे वैसे ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट – natboard.edu.in और nbe.edu.in पर परिणाम देख सकेंगे।

इन छात्रों को ही मिलेगा प्रवेश

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, NEET PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी। वहीँ बताया जा रहा है कि, इस परीक्षा में देश भर से हज़ारों मेडिकल उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा मेडिकल कॉलेजों में MD, MS और PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। वहीँ आपको बता दें, सिर्फ वही उम्मीदवार प्रवेश के पात्र होंगे जिन्होंने NEET PG परीक्षा को पास कर लिया होगा।

इस तरह चेक करें परिणाम

NEET PG रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट अपडेट्स लिंक पर क्लिक करें।

अगले पेज पर, NBE NEET PG Result 2025: के लिंक पर क्लिक करें।

अब आपको Check Result के लिंक पर क्लिक करना होगा।

मांगी गई जानकारी के साथ रिजल्ट चेक करें।

रिजल्ट चेक करने के बाद उसका प्रिंटआउट ले लें।

