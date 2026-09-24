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NEET PG Result 2026 Date: NBEMS जल्द जारी करेगा नीट पीजी रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे आसानी से चेक

NEET PG Result 2026 Date: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) जल्द ही नीट पीजी का रिजल्ट जारी कर सकता है. जो कोई भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे सीधे इस लिंक nbe.edu.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 24, 2026 1:51:00 PM IST

NEET PG Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.
NEET PG Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.


NEET PG Result 2026 Date: मेडिकल पीजी में दाखिले का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) जल्द ही NEET PG 2026 Result जारी कर सकता है. परीक्षा के बाद अब उम्मीदवारों की नजर रिजल्ट की तारीख और आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया पर टिकी है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे नीट पीजी की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

NEET PG 2026 परीक्षा का आयोजन शुरुआत में 30 अगस्त 2026 को किया गया था. देशभर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 339 शहरों में 1,111 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा के लिए करीब 2.73 लाख उम्मीदवार पंजीकृत थे, जबकि 2.65 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया. परीक्षा के आयोजन के दौरान अधिकांश केंद्रों पर प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन जयपुर के सीतापुरा केंद्र पर तकनीकी समस्या के चलते उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

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जयपुर में 2,445 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा

सीतापुरा परीक्षा केंद्र पर आंतरिक बिजली आपूर्ति में समस्या आने के कारण परीक्षा पूरी नहीं हो सकी. कई प्रयासों के बावजूद तकनीकी समस्या का समाधान नहीं होने पर NBEMS को वहां परीक्षा स्थगित करनी पड़ी. इससे 2,445 उम्मीदवार प्रभावित हुए, जिनके लिए 5 सितंबर 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई. NBEMS ने कहा कि री-एग्जाम का उद्देश्य परीक्षा की निष्पक्षता और शुचिता बनाए रखना था. बोर्ड ने प्रभावित उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया कि दोबारा परीक्षा के कारण उनके स्कोर या प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा.

पेपर लीक या साइबर अपराध की शिकायत नहीं

NBEMS अध्यक्ष डॉ. अभिजात सेठ के अनुसार, परीक्षा के दौरान पेपर लीक, प्रश्नपत्र लीक, हैकिंग या किसी अन्य साइबर अपराध से संबंधित कोई शिकायत सामने नहीं आई. परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों, पुलिस, विशेषज्ञों और देशभर के फैकल्टी सदस्यों का सहयोग लिया गया. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और रियल-टाइम निगरानी की गई थी.

बिजली समस्या को लेकर TCS iON ने क्या कहा?

जयपुर केंद्र पर हुई तकनीकी परेशानी को लेकर परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी TCS iON ने इसे स्थानीय स्तर की बिजली संबंधी समस्या बताया. एजेंसी के अनुसार, समस्या का तत्काल कारण स्पष्ट नहीं था, जिसके चलते परीक्षा प्रभावित हुई.

NEET PG Result 2026 का अब इंतजार

जयपुर री-एग्जाम पूरा होने के बाद अब उम्मीदवारों को NEET PG 2026 के परिणाम का इंतजार है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने स्कोर और रैंक के आधार पर मेडिकल पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट और काउंसलिंग से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखें.

Tags: NEETneet pgNEET PG 2026NEET PG Result 2026
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