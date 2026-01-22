NEET PG-MDS 2026: एग्जाम शेड्यूल घोषित, किस दिन होगी कौन-सी परीक्षा? जानें सबकुछ

NEET PG 2026 Exam Date: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आधिकारिक तौर पर भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक एनईईटी-पीजी 2026 और एनईईटी-एमडीएस 2026 के लिए अस्थायी परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. देश भर के इच्छुक स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल छात्र अब अपने कैलेंडर चिह्नित कर सकते है, और कंप्यूटर आधारित परीक्षणों के लिए संरचित तैयारी शुरू कर सकते है.

कब होगी परीक्षा आयोजित?

NEET-MDS 2026: परीक्षा अस्थायी रूप से शनिवार 2 मई 2026 को निर्धारित है. पात्र होने के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप को पूरा करने की महत्वपूर्ण कट-ऑफ तारीख 31 मई 2026 को दिखाया जाएगा.

NEET-PG 2026: परीक्षा अस्थायी रूप से रविवार 30 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है. इस परीक्षा के लिए इंटर्नशिप पूरा करने की कट-ऑफ तारीख 30 सितंबर 2026 को दिखाया जाएगा.

दोनों परीक्षाएं भारत के विभिन्न नामित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएंगी.

अस्थायी तारीखों की घोषणा एनईईटी पीजी और एनईईटी एमडीएस 2026 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट और विस्तारित समयरेखा प्रदान करती है.

योजना के लिए प्रारंभिक: तारीखों की पहले से घोषणा होने से उम्मीदवार अब एक दीर्घकालिक रणनीतिक अध्ययन योजना बना सकते है, अपने इंटर्नशिप शेड्यूल को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और पुनरीक्षण के लिए समय आवंटित कर सकते है.

इंटर्नशिप की समय सीमा जागरूकता: इंटर्नशिप पूरा करने के लिए हाइलाइट की गई कट-ऑफ तिथियां महत्वपूर्ण है. एनईईटी-एमडीएस 2026 उम्मीदवारों को 31 मई 2026 तक और एनईईटी-पीजी 2026 उम्मीदवारों को 30 सितंबर 2026 तक अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी पात्रता इस समय सीमा को पूरा करने पर निर्भर है.

परीक्षा का तरीका: यह पुष्टि कि परीक्षा सीबीटी प्रारूप में आयोजित की जाएगी, छात्रों को डिजिटल परीक्षण वातावरण से परिचित होने और उसके अनुसार अभ्यास करने की अनुमति देती है.