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NEET PG Answer Key 2026 Release Date: नीट पीजी आंसर की nbe.edu.in पर जल्द, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

NEET PG Answer Key 2026 जल्द जारी हो सकती है. नीट पीजी Response Sheet कैसे डाउनलोड करें, संभावित स्कोर कैसे चेक करें और NEET PG Result 2026 कब तक जारी होगा. इन सभी बातों को जानने के लिए यहां विस्तार से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 12, 2026 5:16:44 PM IST

NEET PG Answer Key 2026 Release Date: आंसर की जल्द जारी होने वाली है.
NEET PG Answer Key 2026 Release Date: आंसर की जल्द जारी होने वाली है.


NEET PG Answer Key 2026 Release Date: नीट पीजी परीक्षा में शामिल हुए मेडिकल उम्मीदवार अब आंसर की का इंतजार कर रहे हैं. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से NEET PG 2026 Provisional Answer Key जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है. आंसर की के साथ उम्मीदवारों को अपनी Response Sheet भी उपलब्ध कराई जा सकती है. उम्मीदवार जो कोई भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे नीट पीजी की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर आंसर की देख सकते हैं.

रिस्पॉन्स शीट की मदद से अभ्यर्थी परीक्षा में दिए गए अपने उत्तरों को प्रोविजनल आंसर की से मिलाकर संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकेंगे. हालांकि, आंसर की जारी होने की आधिकारिक तारीख को लेकर उम्मीदवारों को NBEMS की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहना चाहिए.

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लाखों उम्मीदवारों ने दी NEET PG 2026 परीक्षा

NEET PG 2026 का आयोजन देशभर में बड़े स्तर पर किया गया. परीक्षा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 339 शहरों में 1,111 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई. इस परीक्षा के लिए कुल 2,73,096 उम्मीदवार पंजीकृत थे. इनमें से 2,65,980 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि करीब 2,63,535 उम्मीदवारों की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई. जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण 2,445 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी. अब परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों की नजर आंसर की और आगे जारी होने वाले रिजल्ट पर है.

NEET PG Response Sheet ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

जब NBEMS की ओर से लिंक एक्टिव किया जाएगा, तब उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद NEET PG 2026 सेक्शन में जाकर Answer Key/Response Sheet से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा. लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड में प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्ड किए गए जवाब देख सकेंगे.

अपने उत्तरों का आधिकारिक उत्तरों से मिलान करके उम्मीदवार संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. भविष्य के संदर्भ के लिए रिस्पॉन्स शीट और आंसर की को डाउनलोड करके सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.

30 सितंबर तक आ सकता है NEET PG Result 2026

NEET PG 2026 का परिणाम 30 सितंबर 2026 तक घोषित किए जाने की उम्मीद है. रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी NBEMS की वेबसाइट से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के प्राप्त अंक, रैंक और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी. परीक्षा में सफल उम्मीदवार आगे पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसिल में हिस्सा ले सकेंगे. उम्मीदवारों के लिए सलाह है कि वे आंसर की के इंतजार के दौरान अपने लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें और किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करें.

Tags: Answer KeyNEETNEET PG Answer Key 2026
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