NEET PG Answer Key 2026: नीट पीजी आंसर की nbe.edu.in पर जल्द, ऐसे करें आसानी से डाउनलोड

NEET PG Answer Key 2026 Release Date: नीट पीजी 2026 में शामिल मेडिकल उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का बेसब्री से इंतजार है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से आज प्रोविजनल NEET PG Answer Key 2026 जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक NBEMS ने आंसर की जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

इस साल NEET PG परीक्षा 338 शहरों के 1,111 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा के लिए कुल 2,65,980 उम्मीदवार निर्धारित थे, जिनमें से 2,63,535 उम्मीदवारों ने परीक्षा पूरी की.

जयपुर के 2,445 उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा

NEET PG 2026 के दौरान जयपुर के सीतापुरा क्षेत्र स्थित दो परीक्षा केंद्रों पर अंदरूनी बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण परीक्षा प्रभावित हुई थी. इसके चलते इन केंद्रों पर परीक्षा देने वाले 2,445 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई. ऐसे में उम्मीदवारों को आंसर की से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट और NEET PG पोर्टल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

NEET PG Answer Key 2026 कैसे चेक करें?

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें ये चरण पूरे करने होंगे:

NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाएं.

NEET PG 2026 सेक्शन पर क्लिक करें.

संबंधित एप्लीकेशन/लॉगिन लिंक खोलें.

अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें.

प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट के लिंक पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर प्रश्न ID, सही उत्तर और उम्मीदवार द्वारा चुना गया जवाब देखें.

आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

NEET PG 2026 Marking Scheme: ऐसे निकालें संभावित स्कोर

NEET PG 2026 प्रश्नपत्र में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और परीक्षा के लिए कुल 720 अंक निर्धारित थे. उम्मीदवार अपनी संभावित रैंक या प्रदर्शन का अंदाजा लगाने के लिए मार्किंग स्कीम के आधार पर स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं.

सही उत्तर: +4 अंक

गलत उत्तर: -1 अंक

बिना उत्तर वाले प्रश्न: 0 अंक

संभावित स्कोर निकालने का आसान फॉर्मूला है:

संभावित स्कोर = (सही उत्तर × 4) – (गलत उत्तर × 1)

उदाहरण के लिए, यदि किसी उम्मीदवार ने 150 सवाल सही और 20 गलत किए हैं, तो संभावित स्कोर (150×4) – (20×1) = 580 अंक होगा.

NEET PG Result 2026 कब आएगा?

NBEMS के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार NEET PG 2026 का रिजल्ट 30 सितंबर 2026 तक घोषित किया जाना है. उम्मीदवारों को सलाह है कि आंसर की जारी होने के बाद अपने रिस्पॉन्स को ध्यान से मिलाएं और यदि आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाता है, तो निर्धारित समय के भीतर उसे सबमिट करें.