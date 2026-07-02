NEET PG 2026 Registration: नीट पीजी के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई, NBEMS के ये है महत्वपूर्ण निर्देश

NEET PG 2026 Registration: देशभर के मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर है. NEET PG 2026 Registration की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्सों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली NEET PG 2026 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. जो उम्मीदवार MD, MS या PG डिप्लोमा जैसे कोर्सों में दाखिला लेना चाहते हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं.

NBEMS ने उम्मीदवारों से अपील की है कि आवेदन करते समय सभी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें, ताकि किसी तकनीकी समस्या से बचा जा सके.

NEET PG 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां

NEET PG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा शहर की सूचना (Exam City Intimation Slip) 11 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी, जबकि 30 अगस्त 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस परीक्षा के लिए वही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं जिन्होंने MBBS की डिग्री पूरी कर ली है. भारत से MBBS करने वाले अभ्यर्थियों के पास NMC Act, 2019 तथा Post Graduate Medical Education Regulations, 2023 के अनुसार मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री या प्रोविजनल MBBS पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले पात्रता संबंधी सभी नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें.

NEET PG 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध NEET PG 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.

नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

फोटो और दस्तावेज अपलोड करते समय रखें इन बातों का ध्यान

NBEMS ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को तीन महीने से अधिक पुरानी फोटो अपलोड नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट और इमेज गाइडलाइन के अनुसार ही अपलोड करने होंगे. यदि फोटो या अन्य इमेज धुंधली, एडिट की हुई, मॉर्फ्ड या नियमों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो आवेदन रद्द किया जा सकता है. ऐसे मामलों में एडमिट कार्ड जारी नहीं होने की भी संभावना रहती है.

कितना है आवेदन शुल्क

NEET PG 2026 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है।

General, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 3,500 रुपये

SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 2,500 रुपये

शुल्क का भुगतान UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है.

अंतिम सलाह

यदि आप NEET PG 2026 में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो आवेदन प्रक्रिया को अंतिम तिथि तक टालने के बजाय समय रहते पूरा करें. आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करने से पहले उनकी गुणवत्ता और निर्धारित दिशा-निर्देशों की जांच अवश्य करें.सही तरीके से किया गया आवेदन भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा सकता है.