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NEET PG 2026 Re-Exam Admit Card Released: 5 सितंबर को होगी दोबारा परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

NEET PG 2026 Re-Exam Admit Card जारी कर दिया गया है. योग्य उम्मीदवार NBEMS की वेबसाइट natboard.edu.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 3, 2026 10:46:42 PM IST

NEET PG 2026 Re-Exam Admit Card जारी हो गया है.
NEET PG 2026 Re-Exam Admit Card जारी हो गया है.


NEET PG 2026 Re-Exam Admit Card Released: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET PG 2026 री-एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा के लिए योग्य माना गया है, वे अब NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

NEET PG 2026 की दोबारा परीक्षा 5 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसे समय रहते डाउनलोड करके उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच करना जरूरी है.

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क्यों हो रही है NEET PG 2026 की दोबारा परीक्षा?

NBEMS ने जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर हुई तकनीकी समस्या के बाद कुछ योग्य उम्मीदवारों के लिए री-एग्जाम आयोजित करने का फैसला लिया है. जानकारी के अनुसार, 30 अगस्त 2026 को राजस्थान के जयपुर स्थित iON Digital Zone Sitapura 2 में आयोजित परीक्षा बिजली आपूर्ति में बाधा के कारण प्रभावित हुई थी. परीक्षा के दौरान समय में हुए बदलाव और व्यवधान को देखते हुए NBEMS ने प्रभावित और योग्य उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर देने का निर्णय लिया. अब इन उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर को री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा.

NEET PG 2026 Re-Exam Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.
होमपेज पर NEET PG 2026 Re-Examination Admit Card से संबंधित लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें.
अब उम्मीदवार अपनी जरूरी लॉगिन जानकारी दर्ज करें.
जानकारी सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.
हॉल टिकट में दर्ज नाम, परीक्षा केंद्र और अन्य विवरण ध्यान से जांचें.
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए इसकी एक स्पष्ट कॉपी सुरक्षित रखें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इन बातों की जांच जरूर करें

उम्मीदवारों को हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उस पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए. नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र से संबंधित विवरण में किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना जरूरी हो सकता है.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

NEET PG जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार परीक्षा से पहले ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का समय और मार्ग पहले से जांच लेना भी बेहतर रहेगा. री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को नवीनतम निर्देशों के लिए नियमित रूप से NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट और परीक्षा से संबंधित आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए. केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट जानकारी से बचें.

Tags: admit cardhome-hero-pos-2NEETNEET PG 2026
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