NEET PG 2026 Exam: परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, अब होंगे इतने सवाल, 3 परीक्षा शहर चुनने का मिलेगा विकल्प

NEET PG 2026 Exam: देशभर के लाखों मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए राहत भरी खबर है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने NEET PG 2026 परीक्षा को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की तैयारियों की समीक्षा के बाद इन सुधारों की जानकारी दी.

इस वर्ष NEET PG 2026 का आयोजन 30 अगस्त को देशभर के लगभग 340 शहरों में स्थित 1,300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में किया जाएगा.

अब उम्मीदवार चुन सकेंगे 3 परीक्षा शहर

इस बार सबसे बड़ा बदलाव परीक्षा शहर (Test City) के चयन को लेकर किया गया है. पहले की तुलना में अब उम्मीदवारों को अपनी सुविधा के अनुसार तीन पसंदीदा परीक्षा शहर और उनसे जुड़े राज्य चुनने का विकल्प मिलेगा. इस फैसले से अभ्यर्थियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी.

परीक्षा से पहले मिलेगी टेस्ट सिटी की जानकारी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि परीक्षा से लगभग तीन सप्ताह पहले आधिकारिक वेबसाइट पर टेस्ट सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की जाएगी. इससे उम्मीदवार समय रहते यात्रा, होटल या अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकेंगे और अंतिम समय की परेशानियों से बच पाएंगे.

परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव

NEET PG 2026 Exam Pattern में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है. इस बार प्रश्नों की संख्या 200 से घटाकर 180 कर दी गई है. हालांकि परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे 30 मिनट (210 मिनट) ही रहेगी. इसका सीधा लाभ यह होगा कि उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न हल करने के लिए पहले की तुलना में अधिक समय मिलेगा, जिससे वे बेहतर रणनीति के साथ परीक्षा दे सकेंगे.

आधार आधारित सत्यापन से बढ़ेगी सुरक्षा

परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन लागू किया गया है. आवेदन के समय आधार सत्यापन किया जाएगा. परीक्षा केंद्र पर भी बायोमेट्रिक सत्यापन होगा. यदि फिंगरप्रिंट सत्यापन सफल नहीं होता है, तो आइरिस स्कैन के माध्यम से पहचान की पुष्टि की जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी उम्मीदवारों पर रोक लगाना और परीक्षा की विश्वसनीयता को मजबूत करना है.

रिकॉर्ड संख्या में हुए आवेदन

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार, NEET PG 2026 के लिए 2,73,183 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाता है. आवेदनों में यह बढ़ोतरी मेडिकल पोस्टग्रेजुएट सीटों के प्रति बढ़ती प्रतिस्पर्धा और छात्रों की बढ़ती रुचि को भी दर्शाती है.

छात्रों को मिलेगा बेहतर परीक्षा अनुभव

स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि नए बदलावों से परीक्षा प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और छात्र-केंद्रित बनेगी. प्रश्नों की संख्या कम होने, टेस्ट सिटी विकल्प बढ़ने और पहले से परीक्षा शहर की जानकारी मिलने से अभ्यर्थियों का तनाव कम होगा और वे परीक्षा पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.

यदि आप NEET PG 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले सभी नोटिफिकेशन पर नियमित नजर रखें और परीक्षा से पहले अपनी यात्रा, दस्तावेज और अन्य जरूरी तैयारियां समय रहते पूरी कर लें.

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