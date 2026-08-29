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NEET PG 2026 Exam: 30 अगस्त को नीट पीजी की परीक्षा, 2.73 लाख उम्मीदवार होंगे शामिल, जानें सेंटर पर क्या ले जाएं

NEET PG 2026 Exam 30 अगस्त को एक शिफ्ट में होगा. 2,73,183 उम्मीदवार 338 शहरों के 1,111 केंद्रों पर परीक्षा देंगे. एडमिट कार्ड, जरूरी दस्तावेज और प्रतिबंधित सामान की पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 29, 2026 7:04:51 PM IST

NEET PG 2026 Exam कल आयोजन किया जाएगा.
NEET PG 2026 Exam कल आयोजन किया जाएगा.


NEET PG 2026 Exam: मेडिकल पीजी में दाखिले का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अब तैयारी का आखिरी पड़ाव है. NEET PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देशभर में एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. इस साल परीक्षा में करीब 2,73,183 उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं. परीक्षा को लेकर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पहचान सत्यापन के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

परीक्षा 338 शहरों में बनाए गए 1,111 टेस्ट सेंटर पर होगी. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्र से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियां समय रहते पूरी करना बेहद जरूरी है.

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200 की जगह अब 180 सवाल, समय वही रहेगा

NEET PG 2026 में इस बार प्रश्नों की संख्या में बदलाव किया गया है. परीक्षा में अब 200 के बजाय 180 प्रश्न पूछे जाएंगे. हालांकि परीक्षा की कुल अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उम्मीदवारों को 3 घंटे 30 मिनट यानी 210 मिनट मिलेंगे. इस बदलाव का सीधा फायदा यह हो सकता है कि उम्मीदवारों के पास प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने और हल करने के लिए पहले की तुलना में थोड़ा अधिक समय रहेगा.

सेंटर पर इन दस्तावेजों को ले जाना न भूलें

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को बारकोड और QR कोड वाला रंगीन एडमिट कार्ड प्रिंट करके ले जाना होगा. इसके साथ स्थायी या प्रोविजनल SMC/MCI/NMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी जरूरी है. इसके अलावा सरकार द्वारा जारी ओरिजिनल और वैध फोटो ID साथ रखना अनिवार्य है. PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट और फोटो वाला आधार कार्ड स्वीकार्य पहचान पत्रों में शामिल हैं.

अगर उम्मीदवार ने आधार आधारित ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुना है, तो संबंधित दस्तावेज भी साथ रखना चाहिए. स्क्राइब या अतिरिक्त समय की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक UDID/दिव्यांगता प्रमाण पत्र और NBEMS द्वारा मांगे गए दस्तावेज रखने होंगे.

रिपोर्टिंग में देर हुई तो मुश्किल बढ़ सकती है

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से कम से कम एक दिन पहले सेंटर की लोकेशन और वहां पहुंचने का रास्ता देख लें. रिपोर्टिंग काउंटर परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा. इसके बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता.

मोबाइल से लेकर घड़ी तक, ये सामान ले जाना मना

परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, पेन-पेंसिल, नोट्स, प्रिंटेड सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ज्वेलरी, वॉलेट और हैंडबैग जैसी वस्तुओं की अनुमति नहीं होगी. खाने-पीने की चीजें और पानी की बोतलें भी प्रतिबंधित हैं.

बायोमेट्रिक जांच के लिए भी रहें तैयार

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फिंगरप्रिंट, फोटो और अन्य बायोमेट्रिक जांच की जा सकती है। आधार आधारित सत्यापन और फेस आइडेंटिफिकेशन का भी इस्तेमाल हो सकता है.

NBEMS ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि परीक्षा से पहले उंगलियों पर मेहंदी या ऐसा रंग/टैटू न लगाएं, जिससे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में परेशानी हो सकती है.   

Tags: NEETneet pgNEET PG 2026NEET PG 2026 Exam
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