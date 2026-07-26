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NEET PG 2026 Correction Window: नीट पीजी के लिए किए हैं आवेदन, तो कर लें ये काम, वरना होगी दिक्कत

NBEMS ने NEET PG 2026 Application Correction Window खोल दी है. उम्मीदवार 28 जुलाई 2026 तक आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 26, 2026 6:21:49 PM IST

NEET PG 2026 Correction Window: आवेदन सुधार विंडो ओपन हो गया है.
NEET PG 2026 Correction Window: आवेदन सुधार विंडो ओपन हो गया है.


NEET PG 2026 Correction Window: NEET PG 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET PG 2026 Correction Window शुरू कर दी है. जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, वे अब अपने आवेदन फॉर्म में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं.

NBEMS ने यह सुविधा 25 जुलाई 2026 से शुरू की है और उम्मीदवार 28 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं. यह मौका उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम है, जिनके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है.

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कौन-कौन से विवरण बदले जा सकते हैं?

NBEMS के अनुसार, उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में अधिकांश जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं. हालांकि कुछ महत्वपूर्ण विवरणों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी.

इन विवरणों में बदलाव नहीं किया जा सकेगा.

उम्मीदवार का नाम
राष्ट्रीयता
ईमेल आईडी
मोबाइल नंबर
आधार विवरण
स्थायी पता
परीक्षा राज्य (Exam State Preference)

यदि इन जानकारियों में पहले से कोई त्रुटि है, तो उम्मीदवारों को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आवेदन भरते समय सावधानी बरतना जरूरी है.

फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के लिए अलग एडिट विंडो

NBEMS ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों को अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान (Thumb Impression) से जुड़े दस्तावेज़ बदलने हैं, उनके लिए अलग एडिट विंडो उपलब्ध कराई जाएगी. यह विशेष सुधार विंडो 31 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक खुली रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार केवल इमेज डॉक्यूमेंट्स से संबंधित त्रुटियों को ही ठीक कर सकेंगे.

NEET PG 2026 परीक्षा कब होगी?

NBEMS द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, NEET PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में होगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे.

NEET PG 2026 का पूरा शेड्यूल

आवेदन सुधार विंडो    25 जुलाई – 28 जुलाई 2026
फोटो, हस्ताक्षर व थंब इम्प्रेशन सुधार    31 जुलाई – 10 अगस्त 2026
सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी    11 अगस्त 2026
एडमिट कार्ड जारी    27 अगस्त 2026
परीक्षा तिथि    30 अगस्त 2026
परिणाम घोषित    30 सितंबर 2026

फॉर्म सुधारते समय रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन में बदलाव करते समय उम्मीदवारों को प्रत्येक जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए. गलत विवरण, अधूरी जानकारी या दस्तावेजों में विसंगति मिलने पर आवेदन रद्द भी किया जा सकता है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरणों का मिलान मूल दस्तावेजों से अवश्य करें. इससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है.

NBEMS ने क्या दी सलाह?

NBEMS ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें. सर्वर पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते आवेदन में आवश्यक सुधार कर लें. बोर्ड ने यह भी संकेत दिया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन में बदलाव का कोई अतिरिक्त अवसर मिलने की संभावना नहीं है.

यदि आपने NEET PG 2026 के लिए आवेदन किया है, तो यह आपके लिए अंतिम अवसर हो सकता है कि आवेदन फॉर्म की सभी जानकारियों को सही कर लें. 28 जुलाई 2026 से पहले अपने आवेदन की पूरी जांच करें और जहां जरूरत हो, वहां संशोधन कर दें. सही और त्रुटिरहित आवेदन ही आगे की चयन प्रक्रिया को आसान बनाएगा.

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Tags: NEETneet pgNEET PG 2026
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