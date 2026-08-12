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NEET PG 2026 City Intimation Slip Released: NBEMS ने जारी किया नीट पीजी एग्जाम सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

NEET PG 2026 City Intimation Slip जारी हो गई है. सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें, एडमिट कार्ड कब आएगा और परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 12, 2026 10:48:25 AM IST

NEET PG 2026 City Intimation Slip जारी हो गई है.
NEET PG 2026 City Intimation Slip जारी हो गई है.


NEET PG 2026 City Intimation Slip Released: नीट पीजी 2026 की तैयारी कर रहे मेडिकल उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) ने NEET PG 2026 City Intimation Slip जारी कर दी है. उम्मीदवार अपनी परीक्षा की निर्धारित सिटी जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर रजिस्टर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.

सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने का उद्देश्य उम्मीदवारों को परीक्षा शहर की जानकारी पहले देना है, ताकि वे समय रहते यात्रा, होटल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं कर सकें.

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30 अगस्त को होगी NEET PG 2026 परीक्षा

NEET PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. हालांकि, उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि City Intimation Slip एडमिट कार्ड नहीं है. सिटी स्लिप में केवल आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दी जाती है. परीक्षा केंद्र का पूरा पता और अन्य जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड में उपलब्ध होंगे.

NBEMS के अनुसार, NEET PG 2026 Admit Card 27 अगस्त 2026 को जारी किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे भी डाउनलोड करना होगा.

NEET PG 2026 City Intimation Slip ऐसे करें डाउनलोड

NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाएं.
होमपेज पर NEET PG 2026 से संबंधित सेक्शन खोलें.
NEET PG 2026 City Intimation Slip के लिंक पर क्लिक करें.
मांगी गई लॉगिन जानकारी, जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि, दर्ज करें.
विवरण सबमिट करने के बाद आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी.
उसमें दिए गए परीक्षा शहर और अन्य विवरण को ध्यान से जांचें.
स्लिप डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

सिटी स्लिप में गलती हो तो क्या करें?

स्लिप डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार को नाम, आवेदन संबंधी जानकारी और परीक्षा शहर समेत उपलब्ध सभी विवरण ध्यान से जांच लेने चाहिए. किसी तरह की विसंगति नजर आने पर उम्मीदवारों को बिना देरी किए NBEMS के आधिकारिक संपर्क माध्यमों से संपर्क करना चाहिए.

परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को NEET PG 2026 Admit Card के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा. केवल City Intimation Slip को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड न समझें. इसलिए उम्मीदवार अभी से परीक्षा शहर के अनुसार यात्रा और ठहरने की योजना बना लें और 27 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र के पते व निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ें.

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Tags: NEETneet pgNEET PG 2026
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