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NEET PG 2026 Answer Key: नीट पीजी आंसर की कब होगी जारी? देखें Response Sheet और स्कोर पर लेटेस्ट अपडेट्स

NEET PG 2026 Answer Key और Response Sheet का इंतजार जारी है. आंसर की कब आएगी, मार्किंग स्कीम, संभावित स्कोर कैसे चेक करें और डाउनलोड करने का तरीकों के बारे में यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 19, 2026 5:41:51 PM IST

NEET PG 2026 Answer Key जल्द जारी किया जा सकता है.
NEET PG 2026 Answer Key जल्द जारी किया जा सकता है.


NEET PG 2026 Answer Key: नीट पीजी 2026 परीक्षा में शामिल हुए मेडिकल उम्मीदवार अब आंसर की और Response Sheet का इंतजार कर रहे हैं. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) प्रोविजनल आंसर की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर उपलब्ध कराएगा. हालांकि, अभी तक बोर्ड ने आंसर की जारी करने की कोई निश्चित तारीख और समय घोषित नहीं किया है.

NEET PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित हुई थी. NBEMS के आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम में भी 30 अगस्त को NEET-PG 2026 की परीक्षा तिथि दर्ज है.

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NEET PG 2026 Answer Key: आंसर की में क्या मिलेगा?

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने परीक्षा में दिए गए उत्तरों का मिलान कर सकेंगे. Response Sheet में उम्मीदवार के रिकॉर्ड किए गए जवाब और संबंधित Question ID जैसी जानकारी दिखाई जा सकती है. इससे अभ्यर्थियों को रिजल्ट आने से पहले अपने संभावित प्रदर्शन का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आंसर की की संभावित तारीख को आधिकारिक रिलीज डेट न मानें. NBEMS द्वारा लिंक एक्टिव किए जाने या आधिकारिक सूचना जारी किए जाने के बाद ही इसे अंतिम माना जाना चाहिए.

NEET PG 2026 Marking Scheme

NEET PG की मार्किंग स्कीम के अनुसार सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है. बिना उत्तर दिए गए प्रश्न के लिए अंक नहीं मिलते और न ही अंक काटे जाते हैं. इस वर्ष परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 200 से घटाकर 180 की गई थी.

NEET PG 2026 Result कब आएगा?

NBEMS के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार NEET PG 2026 का रिजल्ट 30 सितंबर 2026 तक घोषित किया जाना है. आधिकारिक परीक्षा पेज पर NEET PG 2026 के लिए Results सेक्शन भी उपलब्ध है. रिजल्ट उम्मीदवारों के अंतिम मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाएगा. इसके बाद MD, MS और PG Diploma पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.

NEET PG 2026 Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.
NEET PG 2026 सेक्शन खोलें.
Answer Key/Response Sheet का लिंक चुनें.
मांगी गई Login Details दर्ज करें.
स्क्रीन पर दिखाई देने वाली Answer Key और Response Sheet चेक करें.
इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवारों को अभी क्या करना चाहिए?

फिलहाल उम्मीदवारों को किसी अनौपचारिक तारीख या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए. NBEMS की वेबसाइट पर NEET PG से संबंधित नोटिस और अपडेट लगातार प्रकाशित किए जा रहे हैं. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. हालांकि, अंतिम स्कोर और रैंक के लिए NBEMS द्वारा जारी आधिकारिक परिणाम को ही मान्य माना जाएगा.

Tags: home-hero-pos-3NEETNEET PG 2026NEET PG 2026 Answer Key
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