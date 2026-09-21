NEET PG 2026 Answer Key: नीट पीजी आंसर की जल्द होगी जारी, ऑब्जेक्शन विंडो भी खुलेगी, ऐसे दर्ज करें आपत्ति

NEET PG 2026 Answer Key: NEET PG 2026 परीक्षा में शामिल हुए मेडिकल उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) जल्द ही NEET PG 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकता है. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और परीक्षा में संभावित प्रदर्शन का अंदाजा लगा सकेंगे.

उम्मीदवारों को आंसर की और इससे संबंधित अपडेट के लिए NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है. आंसर की जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों को गलत उत्तर या प्रश्न से संबंधित आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया जाएगा.

NEET PG Answer Key 2026: 2-3 दिन मिलेगी आपत्ति का मौका

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद NBEMS की ओर से ऑब्जेक्शन विंडो खोली जाएगी. उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर आंसर की में दिए गए किसी उत्तर से असहमति होने पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. ऑब्जेक्शन विंडो सीमित अवधि के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए करीब 2 से 3 दिन का समय मिल सकता है. इसलिए आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आधिकारिक निर्देश ध्यान से पढ़ना चाहिए और अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए.

NEET PG 2026 परीक्षा कब हुई थी?

NEET PG 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी. इसके बाद निर्धारित कारणों से री-टेस्ट 5 सितंबर 2026 को कराया गया. परीक्षा का आयोजन एक ही शिफ्ट में किया गया था. परीक्षा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक था. यानी उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए कुल 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया.

NEET PG 2026 में कितने सवाल पूछे गए?

NEET PG परीक्षा में कुल 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) शामिल थे. प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए थे. उम्मीदवारों को उपलब्ध विकल्पों में से सही, सबसे बेहतर या सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना था. प्रश्नों के विकल्प केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराए गए थे. परीक्षा की निर्धारित अवधि में उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों को हल करना था.

NEET PG Answer Key 2026: कहां मिलेगा लिंक?

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर संबंधित NEET PG 2026 लिंक देख सकते हैं. वेबसाइट पर लॉगिन या निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार आंसर की और आपत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

आंसर की के जरिए उम्मीदवार अपने चुने गए उत्तरों की तुलना आधिकारिक उत्तरों से कर सकते हैं. यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो NBEMS द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार निर्धारित समय में उसे दर्ज करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आंसर की, ऑब्जेक्शन और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी अंतिम और आधिकारिक जानकारी NBEMS की वेबसाइट से ही जांचें.