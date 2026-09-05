NEET PG 2026 Answer Key Released Date: नीट पीजी आंसर की जल्द होगी जारी, ऐसे चेक करें Response Sheet

NEET PG 2026 Answer Key Released Date: NEET PG 2026 परीक्षा में शामिल हुए लाखों मेडिकल उम्मीदवार अब प्रोविजनल आंसर की और अपनी रिस्पॉन्स शीट का इंतजार कर रहे हैं. National Board of Examinations in Medical Sciences यानी NBEMS की ओर से आंसर की ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जारी की जाएगी. उम्मीदवार इसे अपने Applicant Login के जरिए देख सकेंगे.

NBEMS की आधिकारिक परीक्षा जानकारी के मुताबिक NEET-PG 2026 के लिए अलग पोर्टल उपलब्ध है, जहां परीक्षा से जुड़ी सूचनाएं, लॉगिन और परिणाम संबंधी अपडेट जारी किए जाते हैं.

पहली बार NEET PG में Answer Key होगी उपलब्ध

इस बार NEET PG उम्मीदवारों के लिए आंसर की जारी होना खास महत्व रखता है. NBEMS ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को प्रश्नों के सही उत्तर के साथ उनकी ओर से दर्ज किए गए जवाब और प्रत्येक प्रश्न पर मिलने वाले अंक की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन से जुड़ा है. NBEMS ने इससे पहले NEET PG 2025 के लिए भी बताया था कि उम्मीदवारों को Answer Key और उनके Marked Responses Applicant Login के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे.

NEET PG 2026 Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाएं.

NEET PG 2026 सेक्शन या परीक्षा पोर्टल खोलें.

Applicant Login पर क्लिक करके अपनी लॉगिन डिटेल दर्ज करें.

Answer Key/Response Sheet से संबंधित एक्टिव लिंक चुनें.

स्क्रीन पर अपनी प्रोविजनल आंसर की और दर्ज किए गए जवाब देखें.

भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

अपने संभावित स्कोर का लगा सकते हैं अनुमान

Response Sheet मिलने के बाद उम्मीदवार Answer Key से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. इसके आधार पर वे निर्धारित मार्किंग स्कीम के अनुसार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा पाएंगे. हालांकि, अंतिम परिणाम के लिए केवल NBEMS द्वारा जारी आधिकारिक स्कोर को ही मान्य माना जाना चाहिए.

जयपुर केंद्रों के लिए हुई पुनर्परीक्षा

NBEMS ने NEET-PG 2026 का आयोजन 30 अगस्त को किया था. वहीं जयपुर के iDZ Sitapura 1 और 2 केंद्रों पर प्रभावित उम्मीदवारों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने संबंधी आधिकारिक सूचना जारी की गई है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे NEET PG 2026 Answer Key से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए NBEMS के आधिकारिक पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें.